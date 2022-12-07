«المالية»: نتطلع إلى وضع اقتصادي أفضل في 2023

قال وزير المالية دكتور محمد معيط إن مصر تتطلع إلى وضع اقتصادى أفضل العام المقبل، بدعم تنامى الصادرات غير البترولية والبترولية وعائدات قناة السويس.

بدعم الصادرات وعائدات قناة السويس

وأشار الوزير خلال مشاركته بمؤتمر “يورومني” اليوم إلى أن عائدات قناة السويس حققت رقمًا قياسيا بنحو 7 مليارات دولار، خلال العام المالى الماضى المنتهى فى يونيه 2022، كما بلغت صادرات الغاز الطبيعى 600 مليون دولار شهريا، مع الوصول إلى مليار دولار شهريا خلال العام المقبل، مما أسهم فى زيادة الصادرات النفطية من8.6 مليار دولار فى العام المالى 2020 – 2021، إلى 18 مليار دولار فى يونيه الماضى، وتحقيق فائض نفطي صافى بنحو 4.4 مليار دولار، بدلا من عجز نفطي صافى خلال الأعوام الماضية، وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 29.1%.