المالية : منظومة جديدة للمشروعات الصغيرة لتحفيزها على النمو

مها أبو ودن قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن وزارته تنسق مع عدد من الوزارات، على رأسها وزارة التجارة والصناعة لوضع منظومة ضريبية متكاملة تهدف لتحفيز المشروعات الصغيرة على النمو. وأكد أن المرحلة النقاشية حاليًّا حول النظام تدور حول ما إذا كانت أجزاء المحاسبة ال

مها أبو ودن

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن وزارته تنسق مع عدد من الوزارات، على رأسها وزارة التجارة والصناعة لوضع منظومة ضريبية متكاملة تهدف لتحفيز المشروعات الصغيرة على النمو.





وأكد أن المرحلة النقاشية حاليًّا حول النظام تدور حول ما إذا كانت أجزاء المحاسبة الضريبية لتلك المشروعات توضع داخل قانون الضرائب.

وأوضح المنير، خلال مؤتمر نظمه المجلس الوطنى المصرى للتنافسية بعنوان المنتدى المصرى لدعم تشغيل الشباب، أن الوزارة لا ترغب فى تكرار تجربة تعكس انفراد جهة من الجهات الحكومية باتخاذ القرار أو بالتحيز ضد الاستثمار كما حدث أثناء مناقشات قانون الاستثمار.

حضر المنتدى هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة، ومنى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وعنرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.