المالية: منح علاوات لموظفي الدولة بحد أدنى 65 جنيهًا

ياسمين فواز أعلن الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن مشروع القانون المُحال من الحكومة للبرلمان بشأن منح علاوات للموظفين والعاملين بالدولة، بأنه حزمة حماية اجتماعية جديدة تتناسب مع الوضع الراهن، فى ضوء الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها. وأضاف الجارحى، خلال اجتماع…

ياسمين فواز

أعلن الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن مشروع القانون المُحال من الحكومة للبرلمان بشأن منح علاوات للموظفين والعاملين بالدولة، بأنه حزمة حماية اجتماعية جديدة تتناسب مع الوضع الراهن، فى ضوء الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها.

وأضاف الجارحى، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن العلاوات تشمل زيادة فى المرتبات بنسبة 7 % للمخاطين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 65 جنيهًا، ومنح علاوة خاصة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيهًا.

وأوضح أن مشروع القانون يتضمن منح كل من الموظفين المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المُخاطبين به، اعتباراً من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة، كالآتي: 160 جنيهاً شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيهاً شهرياً للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيهاً للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءًا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2018.

وأشار إلى أن زيادة المعاشات ستكون بنسبة 15%، وبحد أدنى 125 جنيهًا، وسيتم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيهًا.