المالية: مليار جنيه ارتفاعًا فى دعم الوقود بالموازنة الجديدة

· مصدر حكومى يتوقع قيمتها الاجمالية عند 100 مليار جنيه حال تحقق السيناريوهات العالمية· توقعات إرتفاع البرميل قرب 80 دولار تضغط على الموازنة خلال النصف الثانىمها أبوودن ونسمة بيومى وشريف عمرقفزت أسعار البترول العالمية خلال تعاملات أمس فى البورصات الآسيوية بأكثر من 7% لتصل إلى 71 د

· مصدر حكومى يتوقع قيمتها الاجمالية عند 100 مليار جنيه حال تحقق السيناريوهات العالمية

· توقعات إرتفاع البرميل قرب 80 دولار تضغط على الموازنة خلال النصف الثانى

مها أبوودن ونسمة بيومى وشريف عمر



قفزت أسعار البترول العالمية خلال تعاملات أمس فى البورصات الآسيوية بأكثر من 7% لتصل إلى 71 دولار للبرميل ليسجل أعلى مستوى له منذ نهاية عام 2014.

وبحسب التوقعات العالمية ستظل أسعار البترول العالمية تدور حول مستوى 70 دولارا للبرميل حتى نهاية 2018، لتقفز بعدها وفقا لتأملات المملكة العربية السعودية إلى 80 دولار للبرميل، معتمدة فى نبوئتها على التزام منظمة الأوبك بخفض الإنتاج العالمى بنحو 1.2 مليون برميل يوميا في إطار اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في المنظمة.

وحددت الحكومة سعر برميل البترول العالمى عند 65 دولارا فى موازنة العام المالى المقبل مقابل 55 دولارا فى موازنة 2017/2018.

قال مسئول بارز فى وزارة المالية لـ”المال” إن كل دولار زيادة فى سعر البترول عالميا يعنى زيادة بقيمة مليار جنيه فى قيمة فاتورة الدعم.

وتحفظ المصدر عن التصريح بقيمة دعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة،مشيرا الى ان الارقام لا تزال قيد المراجعات والتصديقات النهائية بالبرلمان.

ووفقا لتسريبات نشرتها وكالة أنباء رويترز، فإن قيمة دعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة ستكون 89 مليار جنيه، مقارنة بنحو 110 مليار جنيه مرصودة للعام المالى الجارى.

وعلى صعيد متصل إستبعد مصدر حكومى ارتفاع أسعار البترول عالميا وصولا الى 80 دولارا للبرميل خلال العام المالى المقبل، متوقعا أن تستمر الأسعار فى الدوران حول مستوى 70 -75 دولارا للبرميل.

وتابع: حتى الآن لم تعلن أى جهة رسمية عن قيمة دعم الوقود للعام المالى المقبل، وبافتراض أن التسريبات المعلنة مؤخرا صحيحة، والتى أكدت أن الفاتورة الإجمالية لدعم الوقود تبلغ 89 مليار جنيه لعام 2018/2019، فإن أسعار برنت العالمية المتوقعة عند مستوى 70-75 دولار، ستقفز بالفاتورة لمستوى 100 مليار جنيه تقريبا.

ويرى محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرمس،أن تقديرات الحكومة لسعر برميل النفط خلال العام المالى المقبل متوازنة ومنطقية،فى ظل التوقعات العالمية من وحدات الابحاث وصندوق النقد الدولى بأن أسعار برميل النفط تتراوح ما بين 50 إلى 70 دولار للبرميل.

وأوضح أن اهتمام القيادة السعودية بزيادة اسعار برميل النفط مرتبط بالأساس بتحسن الموزانة العامة للمملكة، بجانب ضمان تحقيق أقصى عائد من الطرح المنتظر لأسهم شركة ارامكو العملاقة للبترول فى أسواق المال العالمية.

وقال رئيس أقسام البحوث بأحد بنوك الاستثمار المحلية أن زيادة اسعار برميل النفط لمستويات قرب 80 دولار من شأنها زيادة الضغوط المالية على الموازنة العامة للدولة خلال النصف الثانى من العام المقبل،فى ظل اعتماد الحكومة على سعر للبرميل ما بين 65 الى 67 دولار.

ولفت رئيس الابحاث الى أن قيمة الزيادة المنتظرة بنفقات الموازنة لن تكون كبيرة فى ظل اتجاه الحكومة لإلغاء الدعم عن اسعار الطاقة،بما يعنى بيعها بالاسعار العالمية،وفى هذه الحالة سترتفع فقط معدلات التضخم بعد زيادة اسعار بيع بعض المتنتجات محلياً.

وأكد أن الفرق بين حصيلة الصادرات البترولية والوارادت البترولية، قد تكون القيمة الحقيقية لآثار ارتفاع أسعار النفط العالمية.

بينما استبعد إبراهيم بري، مدير إدارة الدخل الثابت ببنك الاستثمار العربى، أي تأثير لافتراضات الموازنة العامة للدولة جراء احتمالات ارتفاع سعر برميل النفط، مقللاً من فرص زيادة اسعار البرميل الواحد فوق مستويات 70 دولارا على المدى المتوسط.