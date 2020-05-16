«المالية»: مليارا جنيه «قرضًا مساندًا» لـ«القابضة للطيران» لمواجهة كورونا

معيط: توقف حركة الطيران عالميا نتيجة "كورونا" أثر بشدة على القابضة للطيران

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم منح الشركة القابضة لمصر للطيران ملياري جنيه «قرض مساند» وتتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تُعادل 80٪ من حجم التشغيل عام 2019.

ونوه إلى أن هذا القرض يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاع الطيران المدنى فى مواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا» المستجد، التى تسببت في توقف حركة الطيران عالميًا.

معيط: توقف حركة الطيران عالميا نتيجة “كورونا” أثر بشدة على القابضة للطيران

وأشار الوزير في بيان صدر اليوم أن توقف حركة الطيران عالميًا نتيجة جائحة «كورونا» أثر بشكل كبير على الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، حيث توقفت الإيرادات تمامًا مع استمرار تحملها للمصروفات الثابتة من أجور العاملين وغيرها.

ولفت إلى أنه تم عقد اجتماعين مع وزير الطيران المدنى وممثلى الشركة القابضة لمصر للطيران؛ لمناقشة الاحتياجات الأساسية المطلوب توفير تمويل لها فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

وأشار إلى أن هناك عدة تيسيرات مساندة للقطاعات المتضررة صدر بشأنها القانون رقم 24 لسنة 2020، الذى يتم العمل به منذ نهاية مارس الماضى، متضمنًا القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.