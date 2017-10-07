المالية: معدلات الفقر بمصر 29%

معتز محمود _ مها يونس قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن هناك تراجعًا لمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى، كما تتراوح معدلات الفقر فى البلاد بين 28 لـ 29%.وأضاف معيط، خلال ملتقى الإسكندرية الاقتصادى والإدارى، اليوم السبت، أن نسبة البطالة تزايدت فى السنوات الأخيرة بشكل غير مسب

معتز محمود _ مها يونس

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن هناك تراجعًا لمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى، كما تتراوح معدلات الفقر فى البلاد بين 28 لـ 29%.

وأضاف معيط، خلال ملتقى الإسكندرية الاقتصادى والإدارى، اليوم السبت، أن نسبة البطالة تزايدت فى السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق لتتخطى مستويات 14%، لافتًا إلى أن هذه النسبة تراجعت إلى 11.9% لكنها تظل معدلات مرتفعة.

وأكد معيط أنه فى ظل هذه المعدلات التى ترافق معها تراجع معدلات الادخار والاستثمار بشدة وزيادة التضخم زاد العجز فى موازنة الدولة، ما استلزم زيادة معدلات الاقتراض ليتخطى الدين العام 2 تريليون جنيه.

وأشار إلى أن إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها، تمثل انعكاس لسياسة الدولة وإستراتيجيتها وما تصبو لتحقيقه فى المدى المتوسط.

ولفت معيط إلى أن الموازنة العامة للدولة تم إعدادها على أساس نقدى، رغم أن بعض الدول كهولندا بدأت فى إعداد موازنتها على أساس الاستحقاق.