المالية: مصر تسعى للتعاون مع المنظمة الفرانكفونية

مها أبوودن أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، على سعى مصر المستمر في تأكيد أواصر التعاون بينها والبلدان الأخرى، من خلال دورها الفعال الذى يأتي في إطار تبادل المعارف والخبرات الفنية والتكنولوجية على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، باعتبارها من أعضاء المنظمة الفرانكفونية التى تساه

مها أبوودن



أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، على سعى مصر المستمر في تأكيد أواصر التعاون بينها والبلدان الأخرى، من خلال دورها الفعال الذى يأتي في إطار تبادل المعارف والخبرات الفنية والتكنولوجية على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، باعتبارها من أعضاء المنظمة الفرانكفونية التى تساهم بشكل كبير فى تنسيق الرؤى والسياسات المختلفة للدول الأعضاء فى المنظمات والمحافل الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الجارحي لوفد من المنظمة الدولية الفرانكفوني، اليوم الخميس، يترأسه منصف فولاين مستشار الشئون الاقتصادية لسكرتيرة المنظمة، بحضور احمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

ونوه الجارحي إلى أهمية بحث القضايا والتحديات التى تواجه أعضاء المنظمة، من خلال تبادل سبل التعاون والخبرات في المجالات المختلفة، ومنها الشراكة مع القطاع الخاص “PPP”، وكيفية توسيع نطاق عمل القطاع الخاص وإشراكه مع القطاع العام، وتحقيق المعايير التي تجعله أكثر ملائمة لاحتياجات السوق لجذب مزيد من الاستثمارات والمشروعات فى كافة المجالات، وخلق فرص عمل للشباب، ما سيؤثر بالتالي على تطوير كافة القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى مناقشة القضايا والتحديات المتعلقة بالدول الأفريقية، من خلال مواصلة انعقاد ورش العمل والسيمينارات فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه اقتصادات تلك الدول.

وأوضح أن مصر تعمل دائمًا على استكمال ما بدأته والمضي بخطى ثابتة فى مسار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقطعت شوطاً طويلًا فى إقرار عدد من البرامج التنموية لتعافى الاقتصاد المصري تضمنت إعادة هيكلة الدعم للوصول إلى مستحقيه، وتوسيع قاعدة الحصر والإيرادات الضريبية إلى جانب الانتهاء من ميكنة الموازنة العامة للدولة، وزيادة الاستثمارات المباشرة.

من جانبه، أضاف مستشار الشئون الاقتصادية للمنظمة الفرانكفونية، أن المنظمة قد توسعت فى دورها لكى لا يشمل فقط تعليم ونشر اللغة الفرنسية من خلال برامج تدريب مدعمة تقدمها المنظمة للدول الأعضاء بها، لكن عدد من المشروعات التنموية الأخرى، منها برامج لتطوير التعليم وتمكين المرأة والعمل على تحقيق التنمية المستدامة بتلك الدول.

وأوضح أن دور المنظمة كذلك يأتي فى إطار تنسيق ودعم موقف وزراء المالية الأفارقة، استعدادًا لاجتماعات الخريف بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب دعم الاقتصاد والتنمية للدول الأعضاء، بناءًا على طلب الدول الأعضاء خلال انعقاد المنظمة السابق بداكار.

وتابع: إننا حريصون خلال الفترة المقبلة على تقديم حزمة من المشروعات وبرامج التدريب وتبادل الخبرات، والتعاون في مختلف المجالات بين دول المنظمة ومصر، باعتبارها عنصر فعال وذو اقتصاد يسعى إلى تحقيق نمو مستقر ومستدام.

جدير بالذكر أن عدد الدول الأعضاء بالمنظمة يبلغ 54 دولة، ويتم عقد اجتماع قمة للمنظمة كل سنتين، ويعقد المجلس الدائم للمنظمة الفرانكفونية ثلاث مرات بالعام، كما تعمل المنظمة من خلال 4 أجهزة، أبرزها اتحاد العمٌد الفرنكفوني واتحاد الجامعات الفرانكفونية وجامعة سنجور بالإسكندرية.