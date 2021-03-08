اقتصاد وأسواق

المالية: مد أجل تقديم إقرارات ضريبة المرتبات حتى نهاية مارس

معيط: لن يتم مدها مرة أخرى
منى عبدالباري 12:31 م, الأثنين, 8 مارس 21 12:31 م, الأثنين, 8 مارس 21

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أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، مد أجل تقديم الإقرارات ضريبة المرتبات وما فى حكمها  حتى نهاية مارس 2021، والتى كان من المقرر تقديمها خلال يناير 2021؛ وسبق وصدر تعليمات بمد أجل تقديمها إلى نهاية فبراير 2021، وذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التى تقتضيها جائحة «كورونا»، وحرصًا من الوزارة على تقديم كامل الدعم للممولين.

معيط: لن يتم مدها مرة أخرى

وأكد الوزير على أن هذه المهلة أخيرة و لن يتم تجديدها مرة أخرى ، كما أن هذا المد لا يُخل بالالتزام بسداد الضريبة المستحقة المحسوبة وفقًا لأحكام المادة 10 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 .

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وأشار في بيان اليوم، إلى أن مد أجل تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة المرتبات وما فى حكمها حتى نهاية مارس 2021 يأتى فى إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على التيسير على الممولين، وخاصة مع إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا بداية من يناير 2021، ومساندة من الدولة لهم فى ظل إنتشار وباء كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ).

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وأكد على تقديم كل التيسيرات للممولين وتحقيق التواصل المستمر والإيجابى مع الممولينمن خلال مركز الاتصالات المتكامل، الذى يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن«16395»، أو البريد الإلكترونى: «info@eta.gov.eg»، وذلك فى إطار السعى المستمر لترسيخ أواصر الثقة مع الممولين .

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بقلم منى عبدالباري

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