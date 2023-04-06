المالية: مبادرة «إحلال المركبات» دخلت 15 محافظة خلال عامين ‎‎

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المركبات المتقادمة، خلال عامين منذ إطلاقها في 2021، دخلت 15 محافظة هي: «الإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة، وبني سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء».

وقال الوزير في تصريحات له: جار الاستمرار في إجراءات تغطية باقي المحافظات، على نحو يعكس حرص الحكومة على توسيع قاعدة المستفيدين فى إطار سعيها للتحول الأخضر، وتعزيز تواجد المركبات الصديقة للبيئة بالمحافظات، وتوطين صناعة السيارات، من خلال زيادة نسبة المكون المحلى.

وأضاف أن الخزانة العامة للدولة تحملت 650 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن 26 ألفًا و450 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعى تم تسليمها للمواطنين المستفيدين، بدلًا من عرباتهم التى مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر، وتم تخريدها.

وأوضح خالد نوفل، مساعد أول وزير المالية، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات ، أنه تم السماح لمواطني محافظة الشرقية، الذين تقدموا بطلبات «إحلال» لسياراتهم المتقادمة، بالتخريد فى الساحة الرئيسية لمحافظة القاهرة الكبرى بمنطقة أبو رواش، لحين الانتهاء من تجهيز ساحة محافظة الشرقية.

وأضاف، نستهدف التوسع في ضم الشركات الجديدة لمبادرة إحلال المركبات ، باعتبارها أحد الروافد المهمة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن المبادرة تضم سيارات موديلات «BYD»، و«هيونداى أكسنت» و«النترا»، و«شيرى تيجو» و«أريزو 5»، وميكروباص «زيمكس» و«كينج لونج».

وأشار مجاهد حسني المتحدث باسم المبادرة، إلى أن المبادرة تسعى لضم محافظات ومدن جديدة؛ على نحو يسهم في الحد من تلوث الهواء والانبعاثات الكربونية الضارة ومن ثم تخفيف الأمراض الناتجة عن التلوث.