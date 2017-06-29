المالية: لولا زيادات الوقود لقفز العجز فوق 13%

قالت مصادر فى وزارة المالية إن الحفاظ على استقرار نسبة عجز الموازنة عند ٩.١% من قيمة الناتج المحلى الإجمالى، لم يكن ممكنا بدون تحريك أسعار المواد البترولية.

وأشارت المصادر إلى أن معدلات العجز الكلى، بدون إجراء تحريك فى أسعار المحروقات، مرشحة للارتفاع إلى مستويات تفوق الـ١٣%، بدلا من ٩.١% نتيجة لارتفاع فاتورة الدعم، بدون تحريك، إلى ١٥٠ مليار جنيه بدلا من ١١٠ مليارات مقدرة فى مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠١٧/٢٠١٨.

وأقرت الحكومة صباح اليوم زيادة فى أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى اعتبارا من صباح اليوم، وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التى جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز.

وكانت قائمة الأسعار الجديدة كالتالى: سعر البنزين 80 وصل إلى 3.65 جنيه للتر بدلا من 235 قرشا، و5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشا، كما تحرك سعر السولار من 235 قرشا إلى 3.65جنيه، وتحرك سعر البوتاجاز من 15 جنيها إلى 30 جنيها للأسطوانة.

وتعتبر هذه الزيادة فى أسعار المحروقات هى الزيادة الثالثة فى أسعار المحروقات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والثانية ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار على ٣سنوات لتمويل برنامج إصلاح اقتصادى يشمل تخفيض عجز الموازنة وتقليل معدلات الدين العام.