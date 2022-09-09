«المالية»: لا وجود الآن لما يسمى الدولار الجمركي.. والجمارك تطبق الأسعار المعلنة من البنك المركزي

أكد المرصد الإعلامى لوزارة المالية، أنه تابع تداول أخبار غير دقيقة بأن وزارة المالية أو مصلحة الجمارك رفعت «الدولار الجمركى»، قائلاً: «لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي» حتى تقوم وزارة المالية أو مصلحة الجمارك برفعه أو خفضه».

وذكر بيان للمرصد الإعلامى لوزارة المالية، أن مصلحة الجمارك تستخدم أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي كل يوم.

وأضاف البيان، أنه ينبغى على الجميع أن يكونوا أكثر وعيًا فى استيقاء المعلومات، ولا يحصلون عليها إلا من مصادرها الموثوقة.

ولفت إلى أن هناك صفحات غير رسمية على “فيسبوك” تنشر بعض «البوستات» التى تخص منظومة العمل الإدارى بمصلحة الجمارك، والتى قد يُفهم منها خطأ أنه يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركى بينما الأمر فى حقيقته مجرد تنبيه باستخدام أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي كل يوم.