اقتصاد وأسواق

المالية : لا نية مطلقًا لإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية‎‎

معيط : عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء.. يضع الممولين والمكلفين تحت طائلة المساءلة
منى عبدالباري 10:29 ص, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21 10:29 ص, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

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أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا نية مطلقًا لقيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، مثلما حدث من قبل.

ودعا الوزير، جميع الممولين والمحاسبين للاستفادة من تيسيرات إنهاء المنازعات الواردة بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٠ التى تتضمن إعفاء الممول من أداء ٣٠٪ من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تُستحق بالاتفاق مع مصلحة الضرائب قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة.

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معيط : عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء.. يضع الممولين والمكلفين تحت طائلة المساءلة

وأوضح وزير المالية ، أن عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء وفقًا للقانون، تضع أصحابها من الممولين أو المكلفين تحت طائلة المساءلة، موضحًا أن من يتأخر عن سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية.

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وأشار رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، أنه لا صحة مطلقًا لما تردد حول قيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بعرض مشروع قانون جديد على الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، مثلما حدث من قبل، مطالبًا الممولين والمكلفين بالالتزام بسداد الضرائب المستحقة عليهم واجبة الأداء فى المواعيد المقررة قانونًا حتى لا يتعرضوا للمساءلة، أو يتحملوا مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد.

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بقلم منى عبدالباري

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