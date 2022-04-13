«المالية» : لا صحة لإلغاء الدعم التمويني عن المنتفعين بمبادرة إحلال السيارات

قال د.محمد معيط وزير المالية، إن هناك تكليفات رئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة التي مر على تصنيعها عشرون عامًا فأكثر بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

وأضاف وزير المالية فى بيان صحفى، أنه تم ضم الأقصر وأسوان لمحافظات المرحلة الأولى بالمبادرة؛ بما يُسهم فى تيسير امتلاك المواطنين سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى «موديل السنة» موفرة اقتصاديًا، وعبر تسهيلات ائتمانية كبيرة.

وأكد معيط حرص الحكومة على إنجاح المبادرة رغم ما يشهده الاقتصاد العالمى من تحديات غير مسبوقة تجسدت فى اضطراب بسلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع فى أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن ومعدلات التضخم.

وأضاف الوزير، أن الخزانة العامة للدولة تحملت 405 ملايين جنيه قيمة الحافز الأخضر عن نحو 17 ألفًا و900 سيارة جديدة تم تخصيصها للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم على الموقع الإلكترونى، منها 16 ألفًا و750 «ملاكى» و1150 «تاكسى وميكروباص».

وزير المالية : مبادرة إحلال السيارات لا تتعارض مع أى مبادرات أخرى تقررها الدولة

محمد معيط وزير المالية جديد

كما نفى الوزير الأخبار المتداولة حول إلغاء المقررات التموينية للمنتفعين بمبادرة «إحلال السيارات»، مشيرة إلى أن ما يستفيد به المواطن من تسهيلات داخل هذه المبادرة الرئاسية لا يؤثر على أى دعم وتيسيرات تقررها الدولة فى أي مبادرات أخرى.

وأوضح الوزير أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة تستهدف تحفيز المستثمرين للتوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر، على نحو يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر العمل على زيادة معدلات إنتاج السيارات الجديدة وإعادة تدوير مكونات السيارات القديمة المُخردة بطرق آمنة.

كما سيجرى استخدام وسائل تكنولوجية حديثة صديقة للبيئة بحيث تكون مواد خام تدخل فى صناعات أخرى، من أجل توطين أنشطة صناعية جديدة، إضافة إلى الحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن العوادم التى كانت تصدر من السيارات القديمة المتهالكة.

صندوق إحلال المركبات : تم تخريد 17 ألف سيارة متقادمة حتى الآن

عدد السيارات المستهدف تسليمها شهريًا ضمن مبادرة إحلال السيارات

من جانبه قال أمجد منير، مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات، إننا تلقينا نحو 38 ألف طلب على الموقع الإلكترونى للمبادرة، وتم تخريد أكثر من 17 ألف سيارة متقادمة مضى على صنعها عشرون عامًا فأكثر.

وأكد أمجد حرص إدارة المبادرة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تذليل أى عقبات يواجهها الجمهور، وزيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع؛ بما يؤدى إلى تشجيع الصناعة الوطنية.

كما أكد أنه يمكن لأى من الشركات المصرية العاملة فى مجال إنتاج السيارات المشاركة فى المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، بحيث تتمتع سياراتهم بالشروط الفنية المقررة، وأهمها: ألا يقل المكون المحلى عن 45٪

وأوضح الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة «إحلال المركبات» بوزارة المالية، أن المبادرة تعمل بصفة مستمرة على متابعة أى طلبات أو اقتراحات ترد على الموقع الإلكترونى للمبادرة www.gogreenmasr.com

ولفت عوض النظر إلى أن المبادرة تتيح العديد من المزايا والحوافز، منها: الحافز الأخضر الذى يقدر بنسبة 10٪ من قيمة السيارة الجديدة للملاكى بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20٪ من للتاكسى، بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25٪ للميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه؛ لتشجيع المواطنين من أصحاب السيارات المتقادمة، على المشاركة فى المبادرة، والحصول على سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى بتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة.