المالية: لا زيادة في ضريبة السجائر حتى الآن

مها أبوودن: قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن زيادة سعر الضريبة على السجائر لم تطبق حتى اللحظة، مشيرًا إلى أن أى زيادات تحدث فى الأسواق حاليا ليست ناتجة عن تغيير فى سعر ضريبة القيمة المضافة. وتخضع السجائر لنوعين من الضرائب هما ضريبة نسبية مقررة من سعر العلبة، وضريبة قطعية يصل أقصاها حاليا إلى

مها أبوودن:

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن زيادة سعر الضريبة على السجائر لم تطبق حتى اللحظة، مشيرًا إلى أن أى زيادات تحدث فى الأسواق حاليا ليست ناتجة عن تغيير فى سعر ضريبة القيمة المضافة.

وتخضع السجائر لنوعين من الضرائب هما ضريبة نسبية مقررة من سعر العلبة، وضريبة قطعية يصل أقصاها حاليا إلى 2.75 قرش.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها «المال» تنوى الحكومة زيادة الضريبة المقطوعة على علب السجائر بنحو جنيه للشريحة الشعبية مثل الكليوباترا، وجنيه وربع للشريحة المتوسطة مثل «إل إم»، والفاخرة مثل «الدانهل».

وتوقع مصدر حكومى، أن تدخل الزيادة المرتقبة فى أسعار السجائر حيز التنفيذ خلال الأسبوع الجارى.

وشهدت بعض الأسواق صباح أمس السبت زيادة فى أسعار علب السجائر بقيمة تتراوح بين 1 و3 جنيهات، تزامنا مع تطبيق المرحلة الثانية من قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتى يزيد فيها السعر العام للضريبة بواقع %1 لترتفع على جميع السلع والخدمات من 13 الى %14، ذلك رغم عدم خضوع السجائر لهذه الزيادة، نظرا لوضعها الخاص بقانون القيمة المضافة.

ووفقا للقانون، تخضع السجائر لضريبة جدول فقط نسبية وقطعية ولا تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام المقرر على باقى السلع والخدمات.

وعدلت وزارة المالية أسعار شرائح السجائر منذ عدة أشهر، عبر زيادة الحد الأقصى للشريحة الشعبية من 10 إلى 13 جنيها، والشريحة الفاخرة من 20 إلى 23 جنيهًا.

وكان مجلس النواب قد أقر فى سبتمبر الماضى زيادة فى أسعار الضريبة على السجائر للشرائح الثلاث بواقع 50 قرشا للشريحة الشعبية، مثل الكليوباترا، وجنيه للشريحة المتوسطة مثل «LM»، ومثلها للشريحة الفاخرة مثل المارلبورو، وفقا لقانون القيمة المضافة.