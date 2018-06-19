المالية: لاصحة لفرض ضرائب على الآيفون أو عربات الفول

مها أبوودن أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا صحة لما يتردد علي مواقع التواصل الاجتماعي من اتجاه الوزارة لفرض ضريبة علي مستخدمي التليفون الآيفون وغيره، أو عربات الفول أو الاستغناء عن المستشارين أو تخفيض رواتب المديرين بالجهاز الإداري للدولة، وغير ذلك من الأخبار الغريبة وغير المنط



مها أبوودن

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا صحة لما يتردد علي مواقع التواصل الاجتماعي من اتجاه الوزارة لفرض ضريبة علي مستخدمي التليفون الآيفون وغيره، أو عربات الفول أو الاستغناء عن المستشارين أو تخفيض رواتب المديرين بالجهاز الإداري للدولة، وغير ذلك من الأخبار الغريبة وغير المنطقية.

وأوضح معيط أن كل ذلك إنما هو شائعات لا أساس لها من الصحة، لافتا إلي أن بعض مواقع التواصل الاجتماعى تنشر أخبارا كاذبة وتدعي نسبتها لمواقع إخبارية شهيرة عبر وضع لوجو هذه المواقع وهو ما يعد تدليسا علي الرأي العام.

وقال فى بيان صحفى اليوم، إن وزارة المالية منذ عام 2016 لم تفرض أي ضرائب جديدة، تحت أي مسمي حرصا علي تخفيف الأعباء علي المواطنين.

وأشار إلي أن الفترة الحالية تحتاج لتكاتف المجتمع مع الحكومة في مواجهة تلك الشائعات المغرضة التي تستهدف إثارة البلبلة لدي الرأي العام وتصدير مشاعر الإحباط والغضب من الوضع الاقتصادي، وهو أمر لن نسمح به لأنه يهدم جهود البناء والتنمية ويقلل من النجاحات التي حققتها مصر.

وطالب وسائل الاعلام المختلفة بتفعيل ميثاق الشرف الاعلامي وتوخي الحذر في تناول اية اخبار مجهلة المصدر، او نشر اقوال مرسلة خاصة ان وزارة المالية حريصة علي التعامل مع وسائل الاعلام بكل شفافية ووضوح، كما انها تمتلك صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وموقع رسمي علي الانترنت من اجل هدف وحيد هو تعريف الراي العام بكل ما يدور داخل الوزارة من تطورات وسياسات مالية ايمانا بان المجتمع شريك اساسي مع وزارة المالية.

واضاف ان وزارة المالية ترحب باي استفسار عن جميع جوانب عملها وسياساتها سواء من وسائل الاعلام او حتي المواطنين العاديين فكلنا شركاء في بناء مصرنا الغالية حتي نضعها في المكانة اللائقة بين الأمم.

