المالية : فيتش أشادت بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة

قالت وزارة المالية إن مؤسسة فيتش للتقييم السيادي أشادت بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

وبحسب بيان من الوزراة، اليوم، أصدرت فيتش تقريرا عن آخر التطورات الاقتصادية والمالية بمصر، أشادت فيه بالتطورات الاقتصادية الأخيرة بمصر وبالأخص إقرار موازنة العام المالى 2017/2018 من قبل مجلس النواب وفق التقديرات المالية المستهدفة من قبل الحكومة والتي تهدف الى خفض العجز الكلى ومعدلات الدين العام وتحقيق فائض أولى لأول مرة منذ سنوات.

كما أشادت المؤسسة بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة مؤخرا وفي وقت مبكر من العام المالى الجديد (2017/2018) مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء للعام الرابع على التوالي. كما تتوقع المؤسسة أن يساهم استكمال تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة فى زيادة الايرادات الحكومية بشكل ملحوظ خلال العام الحالى. وقد خلصت المؤسسة بان استمرار وتيرة الإصلاح بمصر تؤكد التزام الحكومة ببرنامجها للإصلاح الاقتصادى وتدعم ثقة المؤسسة في قدرة وإرادة الحكومة على تحقيق المؤشرات الاقتصادية والمالية المستهدفة.

ومن جانبه اكد عمرو الجارحي وزير المالية ان إشادة مؤسسة فيتش بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية يؤكد وجود إهتمام قوى بمتابعة التطورات الاقتصادية بمصر، كما يعتبر شهادة ثقة من المؤسسات المالية الدولية حول تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى كنتيجة لتنفيذ اجراءات الاصلاح الاقتصادى.

وأوضح احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسيات المالية بان تقديرات المؤسسة حول معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ولنسبة عجز الموازنة خلال عام2017/2018 تتطابق الى حد كبير مع تقديرات الحكومة وهو ما يؤكد على مصداقية ودقة المؤشرات الاقتصادية المستهدفة من قبل الحكومة المصرية وعلى تحسن ثقة ودرجة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية حول الأوضاع الاقتصادية بمصر وتطوراتها.

وقدرت فيتش نسبة الدين الحكومى العام إلى الناتج المحلى الإجمالى بأكثر من 100 % مع نهاية السنة المالية الماضية بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى ولكن الوكالة تتوقع انخفاض هذه النسبة إلى 87.9% في السنة المالية 2018 – 2019 وإن هذه الخفض يعتمد على تحقيق فائض أولى بسيط و وزيادة النمو الاقتصادى.

وترى وكالة فيتش إن تقليص العجز المالى يساعد على تعزيز شكل الائتمانى السيادى لمصر غير أن خفض نسبة الدين الحكومى يتطلب عدة سنوات لأن أوضاع المالية العامة من نقاط الضعف الرئيسية فى بروفيل الائتمان السيادى لها .