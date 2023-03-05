«المالية»: فوائد الدين بالموازنة تقفز 36% خلال 6 أشهر

قفزت فوائد الدين بالموازنة 36% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، لتصل إلى 392.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 288.3 مليار جنيه، الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.

وشهدت الفترة المذكورة (يوليو – ديسمبر 2022) زيادة في المصروفات بواقع 19.7% لتصل إلى 940 مليار جنيه، بينما ارتفعت الإيرادات 14.6% مسجلة 572 مليار جنيه، وفقا لتقرير رسمي صادر عن وزارة المالية.

وارتفع عجز الموازنة المصرية إلى 4% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022 – 2023، ليسجل 367 مليار جنيه، نتيجة الفجوة بين الإيردات والمصروفات.