اقتصاد وأسواق

المالية: فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للصناعة 10 مليارات جنيه

تحملتها الخزانة العامة للدولة
منى عبدالباري 2:45 م, السبت, 26 ديسمبر 20 2:45 م, السبت, 26 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الخزانة العامة للدولة تحملت ١٠ مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، التى تخلق المزيد من فرص العمل، وتوفر الإنتاج للأسواق المحلية، بدلاً من الحاجة لاستيراده.

تحملتها الخزانة العامة للدولة

ولفت الوزير إلى أن الحكومة تريد للصناعة أن تستمر وتتوسع أنشطتها وتزيد قدراتها الإنتاجية، والتصديرية، ومعدلات التنافسية فى الأسواق العالمية، وفى سبيل ذلك اتخذت عدة مبادرات كان من بينها: مبادرة «السداد النقدى والفوري»، وقد تم بمقتضى هذه المبادرات فى أقل من عام، صرف ٢٨ مليار جنيه من متأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين؛ بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة.

اقرأ أيضا  أسعار السمك اليوم 24-12-2020 فى مصر

جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده الوزير مع رئيس وأعضاء جمعية مستثمرى شرم الشيخ، على هامش افتتاحه المقر المطور للمديرية المالية بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح وزير المالية حرصه على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف التعرف عن قرب على التحديات والسعى الجاد لتجاوزها.

اقرأ أيضا  محمد معيط: موازنة مفتوحة لمواجهة الموجة الثانية من «كورونا‎»
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

المالية : إعفاء المنشآت السياحية والفندقية من سداد الضريبة العقارية لمدة 4 أشهر

منى عبدالباري 2:18 م, السبت, 26 ديسمبر 20

أسعار الذهب اليوم في مصر 26-12-2020 وصعود عيار 21

عمر سالم 12:22 م, السبت, 26 ديسمبر 20

«بريتش أمريكان توباكو» تطرح أول منتج تبغ مُسخَّن في السوق المصرية

المرسي عزت 11:27 ص, السبت, 26 ديسمبر 20

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 26-12-2020

الصاوي أحمد 9:19 ص, السبت, 26 ديسمبر 20

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 26-12-2020

محمد مجدي 9:07 ص, السبت, 26 ديسمبر 20

أسعار البيض اليوم 26-12-2020 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:03 ص, السبت, 26 ديسمبر 20