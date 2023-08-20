«المالية غير المصرفية» تتصدر تداولات الأحد بأكثر من 488 مليون جنيه  

تصدر قطاع «الخدمات المالية غير المصرفية» تداولات الأسهم المقيدة في البورصة المصرية شاملة الصفقات مع ختام تداولات اليوم بقيمة إجمالية 488.9 مليون جنيه بعد التعامل على 147.7 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 10,089 عملية.

وحل قطاع «العقارات» في المرتبة الثانية بقيمة إجمالية 342.8 مليون جنيه، يليه في الثالثة «البنوك» بـ 162.5 مليون جنيه، ثم في الرابعة «السياحة والترفيه» بـ 124.4 مليون جنيه، فيما جاء الـ «موارد الأساسية» في الخامسة بـ 101.09 مليون جنيه.

وسجلت تداولات الأسهم المقيدة بنهاية جلسة الأحد تراجعًا إلى 1.6 مليار جنيه مقارنة بـ 1.78 مليار جنيه يوم الخميس؛ إذ تم التعامل على 530.9 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 60.7 ألف عملية.