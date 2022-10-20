المالية عن «يوم التمويل» : نستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في المشروعات الصديقة للبيئة‎‎

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أننا نستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في تعبئة وحشد الموارد المالية اللازمة لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة ضمن مناقشاتنا لقضايا «التمويل المبتكر» و«تمويل التحول العادل»، كما ستطرح وزارة المالية أفكارًا لخفض تكاليف «التمويل الأخضر» بالدول الأفريقية والنامية من أسواق المال الدولية.

جاء ذلك بمناسبة اعتزام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يوم 9 نوفمبر المقبل افتتاح «يوم التمويل»، الذى تنظمه وزارة المالية بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من وزراء مالية بعض الدول، ورؤساء مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية ومديري مجموعة من البنوك العالمية، وغيرهم من المعنيين بقضايا تمويل المناخ، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.



ولفت وزير المالية إلى أننا سنبحث مع بعض وزراء المالية ورؤساء مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية ومديري مجموعة من البنوك العالمية وغيرهم من المعنيين بقضايا تمويل المناخ، أدوات التمويل المبتكرة، وآليات التعامل مع الديون السيادية؛ بما يتيح مصادر إضافية لتمويل التنمية المستدامة.نبحث مع وزراء مالية بعض الدول ورؤساء المؤسسات والبنوك الدولية والاقليمية آليات التمويل المبتكرة

وزير المالية: تمويل المناخ يعد مسألة جوهرية ومؤثرة

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم خلال «يوم التمويل» بحث آليات توفير التمويل المستدام بآليات ميسرة بغرض مكافحة التغيرات المناخية، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر خاصة بالدول النامية والأفريقية.

أوضح أن «تمويل المناخ» يعد مسألة جوهرية ومؤثرة في سرعة الانتقال إلى اقتصاد قائم على أنشطة صديقة للبيئة، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تضاعف الضغوط على الاقتصادات الناشئة بالبلدان النامية والأفريقية.

وقال الوزير، إنه سيتم على هامش «يوم التمويل» عقد اجتماع لتحالف وزراء المالية من أجل العمل المناخي، الذى يضم ممثلي ٧٠ دولة يتعاونون في الاستراتيجيات الرامية لدمج اعتبارات وقضايا المناخ في السياسات المالية والاقتصادية، بهدف دمج البعد البيئي والمناخي في منظومة أعمال وزارات المالية بمختلف أنحاء العالم.

ولفت إلى أن «تحالف جلاسجو المالى لصفر انبعاثات»، الذى يضم مجموعة من كبار مؤسسات التمويل الخاصة بهدف التحول للاقتصاد الأخضر.