المالية : عرض مستجدات الإصلاح في تحديثات نشرة إعادة فتح السندات الدولارية

- معيط : لم يتحدد جولة ترويجية حتى الآنكتبت مها أبوودن قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية: إن وزارته ستدرج آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادى ضمن تحديثات ستدخلها على نشرة الاكتتاب الخاصة بإعادة فتح سندات دولارية بقيمة ٢ مليار دولار فى بورصة لوكسمبرج.وتنوى وزارة المالية إعادة فتح ال

– معيط : لم يتحدد جولة ترويجية حتى الآن



كتبت مها أبوودن

قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية: إن وزارته ستدرج آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادى ضمن تحديثات ستدخلها على نشرة الاكتتاب الخاصة بإعادة فتح سندات دولارية بقيمة ٢ مليار دولار فى بورصة لوكسمبرج.

وتنوى وزارة المالية إعادة فتح الاكتتاب فى سندات دولارية بقيمة ٢ مليار دولار، ضمن خطتها لتنويع مصادر تمويل عجز الموازنة من الأسواق الخارجية؛ بهدف تقليل الاعتماد على الأسواق المحلية فى التمويل.

وأكد معيط فى تصريحات خاصة لـ(المال): التحديثات ستشمل أيضا كافة الإجراءات الإصلاحية المستهدف تنفيذها خلال الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨، رافضا الإفصاح عما إذا كانت تلك الإجراءات ستشمل تحريك أسعار المواد البترولية والكهرباء أم لا؟

يشار إلى أن وثيقة مشروع الموازنة التى انفردت (المال) بنشرها، اشتملت على تخصيص ١١٠ مليارات جنيه كتكلفة لدعم المواد البترولية، و٣٠ مليار جنيه كتكلفة لدعم الكهرباء، وهو ما يخالف تصريحات وزير المالية قبل إحالة الموازنة لمجلس النواب بأن دعم البترول يتكلف ١٥٠ مليار جنيه، ودعم الكهرباء يتكلف ٥٠ مليار جنيه، مما يؤكد حتمية اتخاذ إجراء بتحريك الأسعار.

وفى نفس السياق قال معيط : حتى الآن التحالف البنكى الذى أدار طرح السندات بقيمة ٤ مليارات دولار منذ أكثر من شهرين لن يتغير فى إعادة الفتح، مؤكدا: لم تتحدد حتى الآن موعد بعثة ترويجية لها.

وأدار الطرح الدولى السابق تحالف بنكى من ٤ بنوك هى نتاكسيس، وسيتى بنك، وبى ان بى باريبا، و جى بى مورجان.