المالية: عجز الموازنة يسجل 383 مليار جنيه في أول شهرين من العام المالي الحالي

ارتفع عجز الموازنة المصرية خلال أول شهرين بموازنة العام المالي الحالي (يوليو- أغسطس 2023) إلى 3.2% ليسجل 383 مليار جنيه، مقارنة بـ1.4% بما قيمته 144.8 مليار جنيه، الفترة المماثلة العام الماضي.

وجاءت هذه الزيادة في العجز على خلفية قفزة المصروفات بنسبة 92%، لتصل إلى 590.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 307.4 مليار جنيه الفترة المماثلة العام الماضي، وذلك بضغط زيادة حادة في مصروفات الفوائد نسبتها 161%، بحسب بيانات تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية.

وفي المقابل سجلت الإيرادات 207 مليار جنيه، بنموا نسبته 28% فقط، ما تعد نسبة متواضعة إذا ما قورنت بقفزة المصروفات. وساهمت المتحصلات الضريبية بـ 83.4% من إجمالي الإيرادات.