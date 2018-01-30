المالية : عجز الموازنة قد يرتفع إلى 9.4%

خالد بدر الدين:أعلن محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء، أن وزارته رفعت توقعاتها لعجز الموازنة إلى 9.4 % في السنة المالية (2017-2018) بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة المحلية.وكانت مصر تستهدف في السابق، عجزا حوالى 9 % في السنة ال

خالد بدر الدين:

أعلن محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء، أن وزارته رفعت توقعاتها لعجز الموازنة إلى 9.4 % في السنة المالية (2017-2018) بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة المحلية.

وكانت مصر تستهدف في السابق، عجزا حوالى 9 % في السنة المالية الحالية، التي بدأت 1 يوليو الماضى .

و رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس، إجمالا منذ أن حرر سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016 في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يهدف إلى دعم الاقتصاد.

وارتفعت أسعار النفط بحوالى 60 % منذ منتصف 2017 بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تعكف عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها، بقيادة روسيا منذ يناير الماضى، ومن المقرر أن يستمر سريان اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام الجارى .

