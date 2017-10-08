المالية: عائد أذون أجل 266 يومًا يرتفع لـ 18.324%

هبة محمدكشفت وزارة المالية، عن ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة الحكومية أجل 266 يوماً، 0.57 نقطة مئوية خلال تعاملات اليوم، محققاً 18.324%.وأوضح الموقع الإلكتروني للوزارة، أن أدنى عائد على العطاء تراجع 0.60 نقطة مئوية، ليصل إلى 17.801%، كما خسر أعلى عائد 0.37 نقطة، مسجلاً 18.439%، وغطت البنو

هبة محمد

كشفت وزارة المالية، عن ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة الحكومية أجل 266 يوماً، 0.57 نقطة مئوية خلال تعاملات اليوم، محققاً 18.324%.

وأوضح الموقع الإلكتروني للوزارة، أن أدنى عائد على العطاء تراجع 0.60 نقطة مئوية، ليصل إلى 17.801%، كما خسر أعلى عائد 0.37 نقطة، مسجلاً 18.439%، وغطت البنوك العطاء 2.7 مرة، وطلبت وزارة المالية الحصول على 7 مليارات جنيه للعطاء.

ويطرح البنك المركزي عطاءات أذون الخزانة لصالح وزارة المالية، يومي الخميس والأحد من كل أسبوع.

وأشار الموقع الالكتروني إلى انخفاض متوسط العائد على أذون 91 يوماً 0.26 نقطة إلى 19.092%، وتراجع أدنى عائد 0.20 نقطة إلى 18.202%، وأعلى عائد انخفض 0.24 نقطة إلى 19.19%، وطلبت الوزارة 6.750 مليار جنيه.

ولم يفصح البنك المركزي حتى الآن عن التفاصيل الأخرى للعطائين الخاصة بعدد العروض المقدمة والمقبولة، بجانب حجم السيولة المقبولة والمعروضة، وسعر الفائدة المقدم من قبل البنوك.