المالية : طرح 8-10 شركات حكومية بالبورصة خلال 18 شهرا

أعلن وزير المالية عمرو الجارحي لوكالة رويترز، اليوم الأحد، أن الحكومة تسعى لطرح ما بين 8 – 10 شركات حكومية في سوق المال خلال 18 شهرا، مشيرا إلى أن الشركات المستهدفة في الطرح، تشمل شركات مقيدة بالبورصة وأخرى غير مقيدة حتى الآن.

كانت الرئاسة المصرية، أعلنت في يناير 2016 أن مصر ستطرح حصصا في الشركات والبنوك الحكومية “الناجحة” في البورصة خلال الفترة المقبلة.

ولم يذكر “الجارحي” تفاصيل بشأن حجم الشركات التي ستطرح أو القطاعات أو الحصيلة المتوقعة.

كان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة عام 2005 حين بيعت أسهم المصرية للاتصالات و”أموك” و سيدي كرير للبتروكيماويات.

وحسب بيانات البورصة يبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة نحو 270 و المستثمرين من أصحاب “الأكواد” التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر، لكن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق بين 80 و100 ألف مستثمر فقط.