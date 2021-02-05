«المالية»: طرح 15 مليون قطعة من «الفكة» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»‎

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية ، تحية إجلال واعتزاز بالرسالة الإنسانية النبيلة التى يعكف «جيش مصر الأبيض» على أدائها بمنتهى الإخلاص، مُتصدرًا الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الوزير- في بيان له اليوم، أن «مصلحة الخزانة العامة وسك العملة» تُوثق هذا الدور البطولى المتعاظم لـ «جيش مصر الأبيض» فى ذاكرة الأمة، من خلال طرح 10 ملايين قطعة من فئة «الجنيه»، و5 ملايين قطعة من فئة «الخمسين قرشًا» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»؛ تقديرًا لجهودهم الكبيرة فى إنقاذ حياة الآلاف من المواطنين بكل بسالة.

وأكد وزير المالية أن الدولة تُولى اهتمامًا متزايدًا بالعاملين بالقطاع الصحى، وقد تم إقرار حزمة إضافية لتحسين أجورهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، من خلال رفع زيادة بدل المهن الطبية لنحو 600 ألف من الأطباء وهيئة التمريض بالقطاع الصحى بتكلفة إجمالية 2.25 مليار جنيه لأعضاء المهن الطبية الذى يُصرف للأطباء وهيئات التمريض من 400 جنيه إلى 700 جنيه والحد الأقصى من 700 إلى 1225 جنيهًا، على أن يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة فى مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.

وأضاف الوزير أنه تم رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح 2200 جنيه شهريًا بدلاً من 400 جنيه.