المالية: طرح مشروع ميناء السادات الجاف للمستثمرين العام المالي القادم

قالت وزارة المالية المصرية إن مشروع الميناء الجاف بمدينة السادات جاري الآن إعداده للطرح خلال العام المالي 2023 – 2024، بتكلفة استثمارية 3.9 مليارات جنيه، في إطار مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت الوزارة إن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص مقسمة إلى 5 محاور رئيسية وهي مشروعات تم توقيعها، وأخرى تحت الطرح، ومشروعات جاري إعدادها للطرح خلال العام المالي 2023 – 2024.

ولفتت في البيان المالي لمشروع موازنة 2023 – 2024 إلى أن المشروعات المقدمة من وزارة النقل للشراكة مع القطاع الخاص، متوقفة على تدبير التمويلات للدراسات العام المالي المقبل، ومشروعات التمويل العالي متوقفة أيضا على تدبير التمويل في 2022 – 2023.

وأوضحت الوزارة إلى أن المخاطر المالية التي تتعرض لها الخزانة العامة المصرية الناشئة عن المشاركة بين القطاعين العام والخاص تعتبر محدودة في الوقت الراهن نظرا لضآلة عدد المشاريع الموقعة بالفعل مع القطاع الخاص.