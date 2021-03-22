اقتصاد وأسواق

المالية : طرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك للحوار المجتمعي‎

تم إرسال نسخ منه لكل جهات الدولة
منى عبدالباري 11:46 ص, الأثنين, 22 مارس 21 11:46 ص, الأثنين, 22 مارس 21

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نشره بالموقع الإلكتروني للوزارة

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية ، طرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، للحوار المجتمعى من خلال نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة www.mof.gov.eg وموقع مصلحة الجمارك www.customs.gov.eg.

كما تم إرسال نسخ منه لكل جهات الدولة، والاتحادات ذات الصلة حتى يتسنى لمجتمع الأعمال إبداء ملاحظاته عليها خلال أسبوعين.

وأوضح وزير المالية أنه سيتم تلقي هذه الملاحظات ودراستها ووضعها بعين الاعتبار؛ من أجل الخروج بصيغة توافقية تُسهم فى تحفيز الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

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وأكد الوزير، أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، يُراعي الملاحظات التى أبداها بعض المتعاملين مع الجمارك، فور صدور القانون الجديد، ويضم تعريفًا دقيقًا لبعض المصطلحات مثل: مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات ACI.

ولفت إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية يتضمن أحكامًا أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين، والسائحين العائدين من الخارج، حيث تمت زيادة قيمة «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية من ١٥٠٠ إلى ١٠ آلاف جنيه.

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وقال الوزير، إن مشروع اللائحة التنفيذية يوضح بشكل دقيق الإجراءات الواجب اتباعها من العاملين والمتعاملين مع الجمارك؛ حتى لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحًا للتقديرات الشخصية.

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بقلم منى عبدالباري

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