المالية: طرح سندات للتنمية المستدامة لتمويل «حياة كريمة»

قال محمد حجازي، رئيس وحدة الدين بوزارة المالية، إنه يتم دراسة طرح سندات للتنمية المستدامة لتمويل «حياة كريمة» خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حجازي، خلال كلمته بمؤتمر «بورتفوليو إيجيبت السادس 2022» تحت عنوان: «نمــو يتحــدى المخاطـــر»، أن العالم يتجه إلى تمويل تلك النوعية من السندات خاصة المؤسسات الدولية التنموية، لافتًا إلى أن هناك تواصل مع عدد من المنظمات الدولية والعالمية للطرح.

وتابع أن تلك الآلية التمويلة تأتي ضمن سياسة مصر للتنمية المستدامة 2030.

وفي سياق آخر، أكد أن سوق سندات الخزانة مازال جيد، ويسمح للأفراد في التداول سواء في السوق الأولى والثانوي.

وينعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان: «نمــو يتحــدى المخاطـــر» ليناقش التداعيات التى طرأت على الساحة الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية العنيفة، التى أدت إلى انقلاب الأوضاع رأسا على عقب، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية التى تتسع آثارها تدريجيًا.

ويركز المؤتمر على فرص القطاع المالى غير المصرفي في الحفاظ على عوائده وجاذبيته، في ضوء ارتباك الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الكبير بمعدلات التضخم.