المالية: ضم 5 محافظات جديدة إلى مبادرة إحلال السيارات

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم ضم محافظات الإسماعيلية والشرقية والبحيرة وبني سويف وسوهاج إلى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات؛ على نحو يؤدى إلى تيسير امتلاك المواطنين سيارات «موديل السنة» موفرة اقتصاديًا وصديقة للبيئة، وعبر تسهيلات ائتمانية كبيرة، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة و«رؤية مصر 2030».



وأضاف الوزير، أن الخزانة العامة للدولة تحملت أكثر من 590 مليون جنيه قيمة «الحافز الأخضر»، استفاد منها أكثر 24 ألف مواطن حتى الآن من خلال اشتراكه بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات وتسلموا سيارات جديدة؛ على نحو يسهم فى الحد من تلوث الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتقليل الازدحامات المرورية نتيجة ما كان يحدث من كثرة أعطال السيارات القديمة، فضلاً عن تقليل الضغط على استهلاك المحروقات عن طريق استبداله بالغاز الطبيعي.

ولفت إلى أن القطاع الخاص يعد شريكًا أصيلًا فى إنجاح المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات وتحقيق مستهدفاتها، على النحو الذى يُساعد فى تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل.

وأكد على توسيع قاعدة المستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التى مر على صنعها 20 عامًا فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتعظيم جهود التحول للاقتصاد الأخضر، بالتزامن مع استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ.

وقال أمجد منير مساعد أول الوزير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات، إنه يجرى التنسيق مع المحافظات الجديدة، حيث تم تكليف فريق عمل إدارة المبادرة للتعاون مع المختصين بهذه المحافظات لمعاينة ساحات تجميع السيارات القديمة المقترحة للتأكد من استيفائها للشروط الفنية والبيئية الواجب توافرها في ساحات تجميع السيارات القديمة، وبدء التحضير لتدريب العاملين بالمحافظات وساحات تجميع السيارات والمرور وفروع البنوك، حيث يشارك في المبادرة 31 بنكًا ونحو 500 فرع من فروعها.