اقتصاد وأسواق

«المالية»: ضبط قضايا تهرب ضريبي بقيمة 171.8 مليار جنيه خلال عامين

131.4 ألف قضية تهرب ضريبي
منى عبدالباري 4:10 م, الأحد, 29 نوفمبر 20 4:10 م, الأحد, 29 نوفمبر 20

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قالت وزارة المالية المصرية إن وزارة الداخلية نجحت في ضبط 131.4 ألف قضية تهرب ضريبي خلال العامين الماليين الماضيين في فئات مختلفة، بقيمة تجاوزت 171.8 مليار جنيه.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم سداد 246.5 مليون جنيه عن هذه القضايا، وذلك في تقرير صادر عن مجلس الوزراء حول أداء الحكومة خلال الفترة من يوليو 2018 إلى يونيو 2020.

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وكشفت المالية إلى أنه تم أيضًا ضبط 3233 قضية مكافحة جرائم الأموال العامة، شملت (نقد – تهريب- جرائم اختلاس واضرار بالمال العام- تزييف وتزوير- رشوة واستغلال نفوذ- غسل أموال-  كسب غير مشروع)، وذلك بإجمالي حجم تعاملات، ومبالغ مالية مضبوطة على ذمة تلك القضايا تجاوزت 12 مليار جنيه، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ قرارات بشأنها.

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بقلم منى عبدالباري

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