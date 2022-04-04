قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إن الوزارة صرفت ما يقرب من 400 مليون جنيه كحافز أخضر، بهدف دعم المواطنين ضمن المبادرة، منذ دخولها حيز التنفيذ الفعلى فى أبريل من 2021.

ويمثل الحافز الأخضر مقدمات للسيارات الجديدة تسددها الخزانة العامة للدولة للكيانات المشاركة فى المبادرة، نيابة عن الراغب فى إحلال مركبته القديمة التى مر على إنتاجها 20 عامًا بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج “غاز طبيعي – بنزين”.

وتصل قيمة الحافز الأخضر بالنسبة للمركبات الملاكى إلى %10 من سعر السيارة بحد أقصى 22 ألف جنيه، و%20 للتاكسى بحد أقصى 45 ألفا، و%25 للميكروباص بحد أقصى 65 ألفا.

وأشار عوض إلى أنه منذ أبريل من العام الماضي وحتى نهاية مارس 2022 تمكنت الكيانات المشاركة فى مبادرة الإحلال من تسليم ما يقرب من 17.8 ألف مركبة، ما بين سيارات ملاكي، وتاكسي، وميكروباص، تابعة لنحو 8 علامات تجارية.

وتربعت “نيسان” على قمة العلامات التجارية الأعلى تسليمًا ضمن المبادرة منذ انطلاقها فى أبريل 2021 وحتى نهاية مارس من العام الحالى بإجمالى 6650 مركبة، بحصة تصل إلى %39 من إجمالى التسليمات، فيما حلت “بي واي دي” و”لادا” فى المركز الثاني بإجمالى 5530 مركبة، بحصة %33.

وحصلت «شيري» على المركز الثالث بإجمالى 1960 مركبة، بحصة تمثل %12 من إجمالى التسليمات، وتبعتها شيفروليه والتى تمكنت من توريد 1570 مركبة بواقع %9، فيما جاءت هيونداي في المركز الخامس بإجمالى 1260 مركبة، بنسبة %7 من إجمالى التسليمات.

أما في فئة الميكروباص، فجاءت “كينج لونج” بالمركز الأول بعد أن تمكنت من تسليم ما يقرب من 485 مركبة، بحصة %58، فيما حلت “زيمكس” فى المركز الثاني بواقع 345 مركبة بنسبة %42. وأضاف عوض أن إجمالى السيارات التى تم تخريدها بلغ 17.3 ألف فى ساحات التخريد التابعة لمحافظات المرحلة الأولى، بواقع 15.535 ألف فى القاهرة الكبري، و1100 فى الإسكندرية، و235 مركبة بمحافظة السويس، و215 فى كل من البحر الأحمر، وبورسعيد.