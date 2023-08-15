المالية: صرف مستحقات متأخرة تتجاوز 50 مليار جنيه للشركات المصدرة منذ أكتوبر 2019

قالت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنه تم صرف أكثر من 50 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن.

وأكدت منصور أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الخمسة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السادسة.

ولفتت إلى أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».

ومن المقرر أن يتم غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، صرف الدفعة الثالثة من المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لـ 744 شركة مصدرة بإجمالي مساندة تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، لتصبح قيمة المساندة عن كامل المرحلة السادسة ما يقرب من 12 مليار جنيه لـ 1558 شركة مصدرة.

وكان مجلس الوزراء وافق على زيادة مخصصات المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين بقيمة 2 مليار جنيه، لتصبح 12 مليار جنيه بدلًا من 10 مليارات جنيه، على نحو يسهم في تعزيز استفادة مجتمع الأعمال والشركات المصدرة من المبادرة، بما يعظم فرص التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.