المالية: صرف علاوة غير الخاضعين للخدمة المدنية خلال أسبوع

مها أبوودن كشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، أن صرف العلاوة الاجتماعية لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، سيتم خلال أسبوع.وأكد معيط لـ"المال" أن الصرف فى هذه المواعيد سيراعى وصول الزيادات للموظفين قبل حلول شهر رمضان، لا سيما مع بدء سريان القرار الجمهورى الخاص بصرفها والذى تم نشره



مها أبوودن

كشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، أن صرف العلاوة الاجتماعية لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، سيتم خلال أسبوع.

وأكد معيط لـ”المال” أن الصرف فى هذه المواعيد سيراعى وصول الزيادات للموظفين قبل حلول شهر رمضان، لا سيما مع بدء سريان القرار الجمهورى الخاص بصرفها والذى تم نشره بالجريدة الرسمية أمس.

يشار إلى أن الجريدة الرسمية نشرت أمس القرار الجمهورى الخاص بعلاوة غير الخاضعين للخدمة المدنية بنسبة ١٠٪، وتضمنت المادة الأولى منح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتباراً من أول يوليو 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي، لكل منهم في 30/6/2016، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدني 65 جنيهاً وبحد أقصى 120 جنيهاً، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتباراً من أول يوليو سنة 2016.