المالية : سنبحث كيفية الاستفادة من التمويل المتاح لمصر من مختلف المؤسسات الدولية

وضح في مداخلة هاتفية له مع برنامج القاهرة الآن على قناة العربية الحدث أن تلك البنوك لديها لديها سقف متاح للاقراض لمصر

قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن الوزارة ستحبث على كيفية الاستفادة من التمويل المتاح لمصر من مؤسسات التمويل الدولية والمتضمنة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الآسيوي.

وأوضح في مداخلة هاتفية له مع برنامج القاهرة الآن على قناة العربية الحدث أن تلك البنوك لديها لديها سقف متاح للاقراض لمصر مضيفا : احنا بنشوف ازاي نستفيد من جزء من هذا السقف ، وبنشوف ايه الاولويات ولدينا علاقات قوية ومساحات مالية متاحة كل سنة من المؤسسات دي لمصر ، هنشوف ايه المتاح ونقدر نحصل عليه في المرحلة دي.

وأشار الى أن العائد على السندات الدولية لمصر بدأ في التحسن تتحسن وذلك بعد الدخول في شركات مع صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي عند تمويل مشروع جديد حيث يعود ذلك بالتحسن على الأسعار والعائد.

وأكد أنه من الممكن أن يتم إعادة النظر في مشروع موازنة العام القادم بعد التطوروات الحالية لأزمة فيروس كورونا مضيفا : كنا عملنا موازنة قبل التطورات الحالية ، العام القادم لو الامور طولت قد نعيد النظر في الموازنة، ووارد نبص تاني في بعض البنود لكن الحمد لله الأمور ماشية بشكل جيد.

وأكد أن الوزارة تسهدف خفض الدين العام للوصول الى نسبة 85% من الناتج الإجمالي مقابل 103% في الفترة الحالية مضيفا : بنعمل كل الإصلاح ده علشان في الاخر نسيب معدلات مديونية للأجيال القادمة بشكل .