وزير المالية: سداد 94 مليار جنيه للمعاشات فى 7 أشهر‎

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية ارتفاع جملة المبالغ التى حولتها الخزانة العامة لصالح صناديق المعاشات التابعة للهيئة القومية للتأمين والمعاشات ، إلى 94 مليار جنيه وذلك خلال فترة أول 7 أشهر من العام المالى الحالى 2019 _ 2020 .

وأشار الوزير إلى أن المبالغ المحولة خلال الفترة من أول يوليو 2019 وحتى نهاية يناير 2020 ، تمثل أكثر من 58% من مبلغ الـ 160.5 مليار جنيه المتفق على سدادها العام الحالى .

وأوضح أن هذه القيمة تزيد سنويًا بمعدل ٥.٧٪ ، تنفيذًا لاتفاق سداد أموال التأمينات الاجتماعية لدى وزارة المالية.

وقال وزير المالية إن الوزارة حريصة على سرعة تنفيذ هذا الاتفاق الذى يتيح لهيئة التأمينات لأول مرة تدفقات مالية ضخمة ، حتى تتمكن من خدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل التزاماتها المالية والأدبية تجاههم.