اقتصاد وأسواق

وزير المالية: سداد 94 مليار جنيه للمعاشات فى 7 أشهر‎

تنفيذًا لاتفاق سداد أموال التأمينات الاجتماعية لدى وزارة المالية
منى عبدالباري 11:52 ص, السبت, 1 فبراير 20 11:52 ص, السبت, 1 فبراير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية ارتفاع جملة المبالغ التى حولتها الخزانة العامة لصالح صناديق المعاشات التابعة للهيئة القومية للتأمين والمعاشات ، إلى 94 مليار جنيه وذلك خلال فترة أول 7 أشهر من العام المالى الحالى 2019 _ 2020 .

وأشار الوزير إلى أن المبالغ المحولة خلال الفترة من أول يوليو 2019 وحتى نهاية يناير 2020 ، تمثل أكثر من 58% من مبلغ الـ 160.5 مليار جنيه المتفق على سدادها العام الحالى .

وأوضح أن هذه القيمة تزيد سنويًا بمعدل ٥.٧٪ ، تنفيذًا لاتفاق سداد أموال التأمينات الاجتماعية لدى وزارة المالية.

وقال وزير المالية إن الوزارة حريصة على سرعة تنفيذ هذا الاتفاق الذى يتيح لهيئة التأمينات لأول مرة تدفقات مالية ضخمة ، حتى تتمكن من خدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل التزاماتها المالية والأدبية تجاههم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

الخزانة العامة : التأمينات ترفع سيولة صرف المعاشات بمنافذ «المصلحة» إلى 16 مليون جنيه

منى عبدالباري 1:32 م, الأثنين, 16 ديسمبر 19

رئيس الوزراء يعرض جهود ملف العمال على منظمة العمل الدولية

صفية حمدي 3:42 م, الأثنين, 16 سبتمبر 19

بسبب إجازة عيد الأضحى.. بدء صرف معاشات أغسطس من البريد والبنوك غدا

مدحت إسماعيل 10:15 م, الأحد, 4 أغسطس 19

رئيس الوزراء يوجه بصرف معاشات يوليو مع الزيادة الجديدة الاثنين المقبل

صفية حمدي 9:19 م, السبت, 29 يونيو 19

«المركزي للإحصاء»: 5% زيادة في المعاشات ومساعدات التضامن الاجتماعي خلال 2016/ 2017

سمر السيد 7:00 م, السبت, 29 يونيو 19

الحكومة تقر مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات .. تعرف على تفاصيله

صفية حمدي 4:51 م, الخميس, 27 يونيو 19