المالية : زيادة 8.8% في مصروفات موازنة 2021 لمواجهة تداعيات «كورونا»

رفعت وزارة المالية إجمالي المصروفات العامة للدولة بموازنة العام المالي المقبل 8.8% مقارنة بالعام المالي الجاري، وذلك مراعاة لتحديات فيروس كورونا، وتداعياتها على القطاعات الاقتصادية.

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي إن «نسخة المواطن» من البيان التمهيدي ما قبل الموازنة التي صدرت اليوم، توضح زيادة إجمالي المصروفات العامة لعام 2020 – 2021 إلى 1.713 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 8.8% عن العام المالى الحالي.

تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات الفيروس

ولفت إلى أن هذه الزيادة تأتي مراعاة للتحديات التى تواجه الدولة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي ومساندة الفئات الأكثر تضررًا.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.