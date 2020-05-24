المالية : زيادة 13.6% بالإيرادات و12.6% بالحصيلة الضريبية العام المقبل

خفض الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي إنه من المتوقع زيادة الإيرادات العامة للدولة، 13.6% والحصيلة الضريبية 12.6% العام المالي القادم 2020 – 2021.

وقال كجوك، في بيان صدر عن الوزارة اليوم إنه من المتوقع زيادة إجمالي الإيرادات العامة العام المالي القادم إلى 1.288 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 13.6%، إضافة إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 12.6%.

خفض الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي

ولفت إلى أن أشار إلي تقديرات الموازنة العامة للعام المالي المقبل، المرسلة لمجلس النواب التى يجرى تحديثها على ضوء الأوضاع الراهنة، تستهدف خفض الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تستهدف الحفاظ على فائض أولى بنحو 2%، وخفض العجز الكلى إلى 6.3% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 7.2% بموازنة العام المالى الحالي.

ولفت كجوك إلي أن هذه الأهداف تراعي اعتماد الحكومة لحزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم الصناعات والمشروعات الإنتاجية وهى الحزمة الأكبر في تاريخ الموازنات المصرية، حيث تتعدى حزمة الإجراءات التى تم تنفيذها في 2008 لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.