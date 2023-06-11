المالية: زيادة مخصصات نفقة الدولة 1.5 مليار جنيه و3 مليارات للأبنية التعليمية والمستشفيات الجامعية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التوصيات التي طالبت بها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لزيادة مخصصات بعض البنود تمت مناقشتها ودراستها واستجبنا لها والتي شملت 1.5 مليار جنيه زيادة في مخصصات نفقة الدولة ، بالإضافة إلي نصف مليار للأبنية التعليمية.

وأضاف معيط أن الوزارة وافقت أيضا علي زيادة مخصصات التربية والتعليم خاصة فيما يخص حوافز المدرسين بنصف مليار للمراحل الابتدائية.

وأشار وزير المالية إلي دعم موازنات المستشفيات الجامعية بـ 2.5 مليار ، إلي جانب دعم التنمية المحلية بـ 10 ملايين.

وقال وزير المالية :” وزارة التخطيط جاءها مبالغ كثيرة .. وأي حاجة درسناها تفاعلنا معاها ولكن علشان أقول تغيير كل المستهدفات حبيقي صعب جدا” ، وشدد على أن الوزارة تتعامل بمرونة خلال السنة المالية وخصصنا من الاحتياطي 2 مليار جنيه لصالح وزارة الصحة.