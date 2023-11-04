المالية: زيادة الحصيلة الضريبية 34% في الربع الأول بدعم الميكنة الضريبية

قال وزير المالية دكتور محمد معيط إن الحصيلة الضريبية ارتفعت 34% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023-2024، بدعم نجاح الحكومة في تطوير الإدارة الضريبية بالتوسع في الحلول التكنولوجية والأنظمة الرقمية، والتي ساهمت في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27.2% السنة المالية الماضية.

وأضاف الوزير، وفقا لبيان صدر اليوم، أن الدولة تعطي الأولوية للتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الاستمرار في تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية للتعامل بشكل مرن مع التداعيات السلبية للآثار الناجمة عن التحديات الداخلية والخارجية الراهنة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وبلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي 530 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 20%.