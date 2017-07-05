المالية: زيادات سعرية طفيفة بسبب المضافة

❏ الإنترنت الأرضى يخضع لها فى سبتمبر وارتفاع %1 فقط على المحمول مها أبوودن بدأت وزارة المالية فى تطبيق المرحلة الثانية من قانون الضريبة على القيمة المضافة منذ مطلع يوليو الجارى ،وهو ما يعنى زيادة سعر الضريبة على القيمة المضافة بواقع %1 على جميع السلع والخدمات، عدا قائمة السلع المعفاة التى تشمل

❏ الإنترنت الأرضى يخضع لها فى سبتمبر وارتفاع %1 فقط على المحمول

مها أبوودن

بدأت وزارة المالية فى تطبيق المرحلة الثانية من قانون الضريبة على القيمة المضافة منذ مطلع يوليو الجارى ،وهو ما يعنى زيادة سعر الضريبة على القيمة المضافة بواقع %1 على جميع السلع والخدمات، عدا قائمة السلع المعفاة التى تشمل سلعية وخدمية، وكذلك قائمة سلع الجدول الأول المرافق للقانون ،لكونها سلعا تخضع لضريبة جدول فقط دون ضريبة القيمة المضافة، وهى السلع التى تتميز بكونها سلعا إستراتيجية أو ذات طبيعة، خاصة مثل البنزين والسجائر والأسمدة والزيوت، وخدمات المقاولات والخدمات المهنية والاستشارية وخدمات النقل المكيف، والصابون والمنظفات والبطاطس المصنعة والشيبسى والمقرمشات.

أما قائمة السلع المعفاة، والتى لن تتأثر بزيادة سعر الضريبة لكونها غير خاضعة من الأساس لضريبة القيمة المضافة، فتشمل مجموعة الألبان، والشاى والبن والسكر،والخبر بجميع أنواعه،والبترول الخام ،والغاز الطبيعى ،والحلاوة الطحينية والعسل الأسود ،والخضر والفواكه المصنعة عدا البطاطس والعصائر المركزة ، وورق الصحف وورق الطباعة ،والكراسات والكشاكيل، والنقود الورقية، وسفن أعالى البحار، والطائرات المدنية ،ومقاعد ذات عجل ،الخدمات المالية ،وخدمات التأمين وإعادة التأمين ،وخدمات التعليم ،والخدمات الصحية.

أما بالنسبة لسلع الجدول الثانى المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة الضريبة أيضا بنسبة 1% ،وأبرزها خدمات الاتصالات، والثلاجات والتكييفات ،والكحول الإيثيلى ،ومحضرات التطرية ومستحضرات التجميل ،والمياه الغازية.

من جانبه، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن الزيادة التى ستحدث فى الأسعار بسبب تطبيق المرحلة الثانية من ضريبة القيمة المضافة طفيفة ،لأن نسبتها 1% فقط ، مشيرا إلى أن البعض يقوم برفع الأسعار بشكل كبير دون مبرر معروف.

وأوضح أن خدمات الإنترنت الخاصة بالتليفون المحمول خاضعة للضريبة، وستزيد أسعارها بنسبة 1% فقط ،أما بالنسبة لخدمات الإنترنت الأرضى فستخضع للمرة الأولى للضريبة فى سبتمبر المقبل، بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع التى منحها القانون ومدتها عام.

وتستهدف وزارة المالية، تحقيق زيادة فى حصيلة الضرائب بنسبة 1 % كل عام، وقد أعلنت هذا المستهدف منذ قدوم المجموعة الوزارية الجديدة فى مارس قبل الماضى ،إلا أن تقديرات الحكومة لحجم الناتج المحلى، شابها قدرًا كبيرًا من المبالغة، إذ رصد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى (2017/2018)، قيمة للناتج المحلى بنحو 4.1 تريليون جنيه، بزيادة تقترب من التريليون جنيه عن موازنة العام المالى الجارى (2016/2017) المقدرة بنحو 3.2 تريليون.

ورصدت “المال” زيادات كبيرة فى كل بنود الحصيلة الضريبة المقدر تحقيقها فى مشروع موازنة العام المالى الجديد (2017/2018) ،عدا بند ” البنك المركزى ” الذى انخفضت فيه الحصيلة من 11.1 مليار جنيه إلى 3.4 مليار.

وزادت حصيلة ضرائب الدخل من 150 مليار جنيه، إلى 209 مليارات، من بينها زيادة كبيرة فى حصيلة النشاط التجارى والصناعى، من 14.2 مليار جنيه إلى 23.6 مليار، وزيادة فى حصيلة ضريبة شركات الأموال من 95.8 مليار جنيه،إلى 142.9 مليار جنيه، منها زيادة فى المحصل من هيئة البترول، والشريك الأجنبى من 21.4 مليار جنيه إلى 44.1 مليار، وزيادة فى المحصل من قناة السويس من 18.1 مليار جنيه،إلى 30.1 مليار، وزيادة فى حصيلة الضرائب على شركات الأموال من 45.1 مليار جنيه، إلى نحو 65.1 مليار.

ورصدت ” المال ” أيضا ضمن أرقام مشروع الموازنة الجديدة ،ارتفاعات كبيرة فى ضريبة الدمغة، فقد ارتفعت جملتها من 13.7 مليار جنيه إلى 18.1 مليار، دفعة واحدة، منها حصيلة لأول مرة على البورصة، بواقع 1.5 مليار ،بسبب تطبيق الضريبة التى أقرها مجلس النواب على التداولات، ولم يوقعها الرئيس حتى كتابة هذه السطور.

وأظهرت بنود الحصيلة الضريبية،أيضا ارتفاعات فى بنود الدمغة على اشتراكات المياه، والكهرباء والغاز والبوتاجاز والإعلانات، والأعمال والمحررات، والفواتير والمراهنات واليانصيب.

كما أظهرت ارتفاعات فى ضريبة الملاهى من 146 مليون جنيه،إلى 167 مليونا.

أما ضريبة القيمة المضافة، فقد ارتفعت تقديرات الحصيلة منها من 83 مليار جنيه إلى 135 مليارا.

وتضاعفت حصيلة الضرائب من التبغ والسجائر ،وسط أنباء عن زيادة فى قيمة الضريبة المقطوعة المحصلة على علب السجائر.

ورغم أن السجائر من بين سلع الجدول الأول المرافق لقانون الضريبة على القيمة لأنها تخضع لضريبة جدول فقط ،فإن الحكومة ستقوم بزيادة الضريبة المقطوعة المقررة على علب السجائر قريبا بقيمة تتراوح بين جنيه وجنيه وربع.

ووفقا للقانون، تخضع السجائر لضريبة جدول فقط نسبية وقطعية، ولا تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام المقرر على باقى السلع والخدمات.

وعدلت “المالية” أسعار شرائح السجائر منذ عدة أشهر، عبر زيادة الحد الأقصى للشريحة الشعبية من 10 إلى 13 جنيها، والشريحة الفاخرة من 20 إلى 23 جنيهًا.

وكان مجلس النواب قد أقر فى سبتمبر الماضى، زيادة فى أسعار الضريبة على السجائر للشرائح الثلاث، بواقع 50 قرشا للشريحة الشعبية، مثل الكليوباترا، وجنيه للشريحة المتوسطة مثل «LM»، ومثلها للشريحة الفاخرة، مثل المارلبورو، وفقا لقانون القيمة المضافة.