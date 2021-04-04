المالية: دعم القيادة السياسية ساهم في إنجاح الموسم الأول للإقرارات الإلكترونية‎

منظومة الإقرارات الإلكترونية كان لها دور هام فى التيسير على الممولين من حيث توفير الوقت والجهد عليهم

النجاح في الوصول لصغار الممولين لضم الاقتصاد غير الرسمي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعية انتهى بنجاح، بالوصول لمستهدفات مرجوة رغم التحديات الجسام التي واجهت المنظومة الإلكترونية التي يتم إرساؤها للمرة الأولى ضمن موسم إقرارات الأشخاص الطبيعية.

وأشار وزير المالية الى أن هذه الإجراءات ما كان ليكتب لها النجاح لولا دعم القيادة السياسية لجهود التحول الرقمي ونشر المنظومة الإلكترونية في المصالح الحكومية ودعم جهود النهوض بالاقتصاد المصري إلى أعلى المراتب، مؤكدا أن المنظومة الجديدة واحدة من مشروعات وجهود وزارة المالية للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وميكنتها لضمان المزيد من اليسر وتوفير الوقت وإنهاء حالة التزاحم المعروفة في مثل تلك الخدمات.

وقال الوزير: يجب أن يشعر كل موظف في مصلحة الضرائب بالفخر لما حققه من نتائج ملموسة لإنجاح الموسم والذي تابعت جهود إنجاحه والجولات الميدانية بصورة لحظية، والتي ساهمت في الوصول لصغار الممولين ونشر حالة من الوعي الضريبي بين المواطين وحالة من الإيجابية مما سيدعم جهود وزارة المالية لضم الإقتصاد غير الرسمي.

وأكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة الإقرارات الإلكترونية كان لها دور هام فى التيسير على الممولين من حيث توفير الوقت والجهد عليهم، خاصة مع ظروف جائحة كورونا.

وأوضح أن هذا الموسم شهد تحديات كبيرة وخاصة فى الوصول إلى صغار الممولين ولكن بجهود العاملين بالمصلحة كل في موقعه استطاعت المصلحة تخطى هذه التحديات بنجاح، متوجها بالشكر إلى دكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا إن هذا النجاح لم يتحقق إلا بدعم وزير المالية وتوجيهاته ومتابعته المستمرة والدؤوبة لكل المستجدات خلال الموسم وتوفيره لوسائل لتخطي التحديات التي واجهت المصلحة.

وتابع عبد القادر أن المصلحة قامت باتخاذ الإجراءات لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين، وتوفير الإرشاد والتوعية، والدعم الفنى المجاني للتيسير على الممولين لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، موضحا أن المصلحة استجابت لمطالب مؤسسات المجتمع المدنى والضريبي والنقابات المختلفة مثل استجابة المصلحة لنقابة المحاميين بتوفير لجنة دائمة من المصلحة تقدم المساعدة لأعضاء النقابة فى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا سواء إقرار ضريبة الدخل أو إقرار الضريبة على القيمة المضافة، بمقر النقابة العامة، خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب على نجاح تجربة «السيارات المتنقلة» التي تجوب المحافظات لتوعية الممولين بكيفية تسجيل الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وتوفير الدعم الفنى لهم من خلال الفرق التي تضم بعض المتطوعين وتتواجد في كل مكان، لافتًا إلى نجاح تجربة التعاون مع جمعيات تنمية المجتمع بالقرى، في التيسير على الممولين خاصة «البسطاء» وتنمية وعيهم الضريبى، حتى لا يقعوا فريسة سهلة لمن يريد استغلالهم مقابل مبالغ مالية، وكذلك نجاح التعاون مع النقابات واتحاد الغرف التجارية فى تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الإلكترونية.