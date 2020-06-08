المالية : دعم القطاع الصناعي بـ 16.6 مليار جنيه في مواجهة كورونا

قال وزير المالية دكتور محمد معيط إنه تم دعم قطاع الصناعة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بنحو 16.6 مليار جنيه.

ولفت إلى أنه تم خفض سعر الغاز الطبيعى من5.5 لـ 4.5 دولار لكل وحدة حرارية، وخفض سعر الكهرباء 10%، وتأجيل الضريبة العقارية لمدة ثلاثة أشهر.

خفض أسعار الغاز وتأجيل الضريبة العقارية 3 أشهر

وأشار أنه تم كذلك ضخ 3 مليارات جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيه لدعم صندوق تنمية الصادرات وتوفير سيولة إضافية للمصدرين.

ولفت إلى تدبير تمويل ب 5 مليارات جنيه لدعم قطاعى السياحة والطيران المدنى، بجانب زيادة الاستثمارات الحكومية بـ 10 مليارات جنيه إضافية على النحو الذى يسهم في الحفاظ علي العمالة، وسداد مستحقات المقاولين والموردين .