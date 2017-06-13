المالية: خطة حكومية لرفع رسوم الخدمات خلال 3 أعوام

مصادر : الزيادة تستهدف توفير 8 مليارات جنيه.. ولن تؤثر كثيرا علي المواطنين لجنة الخطة: فرض 50 جنيها عند شراء خط محمول .. و10 جنيهات علي الفواتير الشهريةمها أبو ودن وخالد بدر الدينقالت مصادر فى وزارة المالية، إن زيادة رسوم 27 خدمة حكومية خلال العام المالى المقبل، جزء من خطة حكومية لتعظيم الا

مصادر : الزيادة تستهدف توفير 8 مليارات جنيه.. ولن تؤثر كثيرا علي المواطنين

لجنة الخطة: فرض 50 جنيها عند شراء خط محمول .. و10 جنيهات علي الفواتير الشهرية



مها أبو ودن وخالد بدر الدين

قالت مصادر فى وزارة المالية، إن زيادة رسوم 27 خدمة حكومية خلال العام المالى المقبل، جزء من خطة حكومية لتعظيم الايرادات غير الضريبية، لافتا الي أن مدتها 3 سنوات، بدأتها الحكومة خلال العام المالى الجارى .

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة حركت رسوم عدد من الخدمات التى مر عليها فرضها سنوات طويلة دون تغيير، وأغلبها رسوم تنمية موارد، مشيرة إلى أن تلك الرسوم لن تكون مؤثرة بشكل كبير فى حياة المواطنين .

وتوقعت المصادر تزامن فرض الزيادات الجديدة في أسعار الخدمات مع بدء تطبيق موازنة العام المالى الجديد 2017/2018 ، في إطار خطة لتوفير نحو 8 مليارات جنيه ضمن الايرادات غير الضريبية.

وحصلت مصر على 2.75 مليار دولار كشريحة أولى من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات لتمويل برنامج اصلاح اقتصادى شامل هدفه تخفيض عجز الموازنة عن طريق تعظيم الايرادات وترشيد النفقات .

وتنتظر الحكومة موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى لتحويل شريحة ثانية بقيمة 1.25 مليار دولار قبل نهاية يونيو الجارى بحسب تصريحات وزير المالية عمرو الجارحى .

وانفردت ” المال ” فى 28 مايو الماضى بخطة الحكومة لزيادة اسعار 27 خدمة حكومية ضمن خطتها لتعظيم الايرادات وتخفيض عجز الموازنة ، من خلال ما يقرب من نحو 10 مليارا ت جنيه.

وفي سياق متصل ، قال ياسر عمر رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أمس، في تصريحات لوكالة رويترز ، إن مصر تتوقع تحصيل 7 مليارات جنيه (385.7 مليون دولار) من زيادة أسعار بعض الخدمات خلال السنة المالية 2017- 2018.

وذكرت الوكالة إن هذه الزيادة فى الإيرادات تأتي بعد اقرار لجنة الخطة والموازنة ليل الاثنين تعديلات جديدة على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة والتى تتطلب موافقة الجلسة العامة في مجلس النواب ثم إقرارها من رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية لبدء العمل بها.

وأضاف عمر أن اللجنة وافقت على تعديل أسعار 27 خدمة منها تراخيص السيارات وجوازات السفر وتراخيص السلاح وخدمات المحمول وإقامة الأجانب.

وقال: “اللجنة ألغت وخفضت عددا من الرسوم التي كانت مقترحة من الحكومة وخفضت الحصيلة من 8 إلى 7 مليارات جنيه و سيتم فرض رسم 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد و10 جنيهات على فواتير المحمول الشهرية”.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس. لكن الخطوات أدت أيضا إلى موجة غلاء وارتفاع حاد في معدلات التضخم مما حدا بالبنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في خطوة مفاجئة الشهر الماضي