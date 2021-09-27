اقتصاد وأسواق

«المالية»: حظر الشركات التابعة للدولة من التعاقد مع المقاولين غير المسجلين بالفاتورة الإلكترونية

بدءًا من أكتوبر المقبل
منى عبدالباري 4:35 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21 4:35 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21

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قال وزير المالية دكتور محمد معيط إنه يُحظر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز50% والتي تبيع سلعًا أو خدمات، التعاقد مع أى من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومى إلا المسجلين بمنظومة «الفاتورة الإلكترونية»، بدءًا من مطلع أكتوبر المقبل.

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ولفت إلى أنه لن يتم إصدار أوامر دفع إلكترونية ناتجة عن تعاقدات تمت بالمخالفة لذلك، وتتحمل الجهة المخالفة تبعات ذلك، مؤكدا أنه يجب على الجهات الإدارية بالدولة دعوة المتعاقدين معها لتوفيق أوضاعهم من خلال التسجيل فى منظومة «الفاتورة الإلكترونية» قبل الأول من أكتوبر المقبل تجنبًا لتوقف مستحقاتهم، وسريان «الحظر» على عقودهم.

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بقلم منى عبدالباري

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