«المالية»: حريصون على تعزيز التعاون المالي والضريبي والجمركي مع قطر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص مصر على تعزيز التعاون المالى والضريبي والجمركي مع قطر؛ على نحو يسهم فى تهيئة بيئة أكثر تحفيزًا للتجارة والإنتاج والتصدير بين البلدين.

وقال الوزير إنه جار الاستمرار فى الإصلاحات الهيكلية لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، ومنحه فرصة أكبر للقيام بدوره فى تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية الدولة المصرية، وتعزيز تماسك الاقتصاد المصرى، وفى هذا الإطار تتعاظم أهمية «وثيقة سياسة ملكية الدولة» فى فتح آفاق رحبة للاستثمارات الخاصة.

وأشار الوزير إلى تطلع مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فى القطاعات التنموية الواعدة، خاصة فى ظل ما توفره الدولة من فرص جاذبة، فى قطاعات ذات أولوية فى ظل التوجه العالمي للتحول الأخضر والتركيز على إنتاج الطاقة المتجددة، الذى تتناغم معه الجهود المصرية الهادفة للتوسع فى الاستثمارات الصديقة للبيئة؛ استنادًا إلى بنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع نظيره القطري على بن أحمد الكواري، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.

وأوضح على بن أحمد الكواري وزير مالية قطر، أن بلاده تعد مستثمرًا رئيسيًا بمصر في جميع القطاعات، لافتا إلى سعي بلاده لتحفيز الاستثمارات القطرية في مصر استمرارًا للروابط التاريخية بين البلدين.

ووجه وزير المالية القطري الدعوة للدكتور محمد معيط وزير المالية لحضور «منتدى قطر الاقتصادي» في الدوحة، الذى يعقد خلال الفترة بين 23 إلى 25 مايو المقبل.