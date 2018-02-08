المالية: جهود مكثفة لحسم 160 ألف نزاع ضريبى

مها أبوودنتبذل وزارة المالية جهودًا مكثفة لحسم 160 ألف نزاع ضريبى، لتحقيق هدفين، الأول تحصيل الضريبة التى احتجزت لعدة أعوام على إثر النزاع الضريبى، والثانى تخفيف عبء متابعة القضايا عن كاهل الإدارة والممولين.أقر مجلس النواب منذ أيام تعديلا تشريعيًا على قانون إنهاء المنازعات الضريبية، يقضى بمد مهل

مها أبوودن

تبذل وزارة المالية جهودًا مكثفة لحسم 160 ألف نزاع ضريبى، لتحقيق هدفين، الأول تحصيل الضريبة التى احتجزت لعدة أعوام على إثر النزاع الضريبى، والثانى تخفيف عبء متابعة القضايا عن كاهل الإدارة والممولين.

أقر مجلس النواب منذ أيام تعديلا تشريعيًا على قانون إنهاء المنازعات الضريبية، يقضى بمد مهلته التى انتهت فى سبتمبر الماضى، لمدة عام،على أمل نجاح وزارة المالية فى حسم النزاعات الضريبية.

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن الوزارة تكثف جهوداتها لتسريع عملية حسم المنازعات الضريبية، وزيادة الحصيلة بقيمة 15 مليار جنيه خلال عام تطبيق القانون.

أضاف أن الوزارة تلقت 140060 طلبًا لإنهاء المنازعات الضريبية حتى انتهاء مهلة تطبيق قانون إنهاء المنازعات فى سبتمبر الماضى، منها 11445 منازعة فى ضرائب الدخل، و2614 منازعة فى ضرائب المبيعات.

قال إنه تم الفصل فى طلبات قيمتها 24 مليار جنيه، كانت حصيلتها 15 مليار جنيه بعد تخفيض بعضها، مقابل ما قيمته 15 مليار جنيه لم يفصل فيها.

أضاف: «تم الفصل فى 5323 منازعة ضريبية حتى الآن، وعدد الطلبات التى ما زالت تحت الفحص تبلغ 3737 طلبًا، بسبب كمية الطلبات الكبيرة التى قدمت خلال الشهر الأخير من مهلة القانون فى سبتبمر الماضى».

تابع: «أمامنا مهلة تمتد 6 أشهر، لأن القانون ينص على أن تجدد مهلة إنهاء المنازعة كل 3 أشهر».

أكد المنير أن وتيرة تقديم الطلبات الخاصة بإنهاء المنازعات من جانب الممولين كانت بطيئة بعض الشئ، مع بداية تنفيذ القانون فى سبتمبر 2016، لكنها تسارعت تدريجيا عندما أثبتت التجربة العملية لقانون للممولين، أن الوزارة جادة فى حسم وإنهاء القضايا والخلافات، لا سيما أن الوزارة أنهت بعض القضايا باحتساب خسائر، ما يعنى أن الهدف الوحيد من القانون إنهاء المنازعات بشكل عادل، وليس الهدف الحصيلة الضريبية فقط.

رهن ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، نجاح تنفيذ المرحلة الثانية من القانون بعدة شروط، فى مقدمتها اختيار العناصر صاحبة الضريبية فى تشكيل اللجان المشرفة على إنهاء المنازعات، مع عدم تطويل مدة مراجعة النزاعات بعد إحالة الملف من اللجنة المشرفة سواء إلى الإدارة المركزية، أو اللجنة الوزارية العليا.

من المعروف أن وزارة المالية شكلت 25 لجنة ضريبية لإنهاء المنازعات فى أعقاب صدور قانون إنهاء المنازعات عام 2016، تتكون من عضو قضائى، ومأمور ضرائب، وخبير سابق محايد من العاملين السابقين بمصلحة الضرائب، كما يشرف على عمل هذه اللجان، لجنة ضريبية مركزية بالمصلحة، ولجنة وزارية بوزارة المالية.

أكد محارم أن بعض القضايا التى كانت تحسمها اللجان الفرعية، يطول فيها وقت المراجعة لأكثر من 4 أشهر، ما أضاع وقتا كبيرا، أملا أن يسهم مد المهلة فى تحقيق الهدف من القانون، وحسم 160 ألف نزاع ضريبى، فى ضريبتى الدخل والمبيعات )، وحل قضايا الضرائب العقارية، التى امتد إليها القانون فى التعديل الأخير.

ثمن محارم ضم منازعات قانون الضريبة العقارية إلى القانون فى التعديل الأخير، مشيرا إلى أن هناك آلاف النزاعات التى نشبت فيها بسبب التقديرات الخرافية لقيم العقارات السوقية، لا سيما العقارات التجارية والصناعية.

كشف محارم عن أن التعديل الأخير الذى دخل على قانون ضريبة الدخل والخاص بترتيب الوفاء بالمبالغ، حال تأخر سداد الضريبة، يسهم فى تشجيع الممولين على تقديم طلبات لإنهاء المنازعات الضريبية.

أشار محارم إلى أن هذا التعديل يسمح للممول حال حسم نزاعه الضريبى مع المصلحة، أن يوجه المبالغ التى يسددها إلى أصل الدين أولا، بدلا من سداد الغرامة وبقاء أصل الدين لتتراكم عليه غرامات، ليدور فى دائرة ديون مفرغة.