المالية تُلزم 16 شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس حساب ضريبة الأجور والمرتبات

أصدرت وزارة المالية قرارًا بإلزام 16 شركة تعمل فى السوق المحلية بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات.

قال جون سعد، الخبير الضريبى، إن الوزارة ألزمت تلك الشركات بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات وذلك اعتبارًا من 15 مارس 2023.

وأكد سعد أن الشركات هي: سيتي إيدج للتطوير العقاري؛ تنمية الريف المصري؛ البنك التجاري الدولي؛ القابضة للصناعات المعدنية؛ القابضة للصناعات الكيماوية؛ مستشفى مصر الدولي؛ المصرية للشيكات.

قائمة الشركات

كما تضم القائمة شركة ثروة للبترول؛ توشيبا العربي؛ طارق سعيد وشريكيه؛ فودافون سيرفيز؛ مجموعة أنما لتكنولوجيا المعلومات؛ الزينة لصناعة الورق؛ مونديليز إيجيبت؛ واتصالات مصر.

وأكد أن مصلحة الضرائب أجازت لغير الجهات الواردة بالقرار طلب تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات.

ورأى أن القرار يُسهم فى ضمان العدالة بين جميع العاملين، والمنافسة العادلة بين الشركات فى تقدير مصروفاتها، ويساعد فى تحقيق مستهدفات تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وإرساء دعائم الشفافية، وتعظيم جهود الشمول المالى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة.

ونوه بأن المنظومة الجديدة ترتكز على إنشاء منصة موحدة يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحَقة على مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي، إلكترونيًّا، دون تدخُّل العنصر البشرى، على نحو يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وإجراء التسويات الضريبية شهريًّا.

واعتبر أن هذه الآلية ستؤدي لتقليل الفجوة في التسوية السنوية، وتيسير إجراءات التسوية بين جهات العمل الحكومية والقطاع الخاص، والسماح للموظفين أو المموّلين باستخراج وثيقة مُميكنة ومعتمدة، ذات حجة قانونية من الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، تُثبت سداد الضرائب المستحقة على أجورهم.

وتطرّق إلى إطلاق المنظومة الإلكترونية الجديدة فى كل قطاعات الاقتصاد القومي، على مستوى الدولة، بمختلف القوانين المنظمة لأعمالهم؛ على نحو يسهم فى توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب «ضريبة كسب العمل والتأمينات» شهريًّا عبر نظام «payroll».

وكان مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، قد قال سابقًا إن منظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تقوم باحتساب ضريبة المرتبات وترحل المطالبة على منظومة الميكنة الشاملة ليتم دفعها، يمكن التعامل مع المنظومة عن طريق التكامل (الربط) بين أنظمة المرتبات الحالية لدى الممولين والمنظومة (حيث إن المنظومة تحتسب الضريبة وليس لها علاقة باحتساب المرتبات)، كما يمكن تحميل الإكسيل، أو الإدخال يدويًّا من خلال البوابة.

آلية التنفيذ

وأشار توفيق إلى أن المنظومة تتيح إمكانية طلب إرسال قسيمة الراتب للموظفين بأنفسهم عن طريق بوابة خاصة للموظف، موضحًا أن المنظومة تستوعب جميع حالات التوظيف والقوانين التابعة لها عند الممول الواحد،

مضيفًا أن المنظومة تنشئ مسوَّدة التسوية السنوية للممول آليًّا لمراجعتها وتعديل ما يلزم، قبل الاعتماد الرسمي لها، وذلك للحصول على أقصى درجات الدقة في التسويات السنوية، مؤكدًا أن المنظومة تتيح أعلى مستويات السرية والتأمين من خلال تشفير البيانات قبل تسجيلها بقاعدة البيانات.

وقال إنه يمكن للممولين الإطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور و المرتبات

ولفت إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من إستراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقًا للقواعد المتبعة.