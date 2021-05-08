اقتصاد وأسواق

المالية تُقرر إنشاء وحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك (مستند)

أهم اختصاصاتها : بحث ودراسة الشكاوى المقدمة بخصوص المعوقات التي تواجه الصادرات المصرية بالمواقع والمنافذا الجمركية
السيد فؤاد 8:41 م, السبت, 8 مايو 21 8:41 م, السبت, 8 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت وزارة المالية انشاء وحدة تحت مسمى ” وحدة دعم المصدرين والمنتجين ” بمصلحة الجمارك تخضع لإشراف رئيس مصلحة الجمارك مباشرة.

وذكر منشور صادر عن مصلحة الجمارك أن الوحدة الجديدة تختص ببحث ودراسة الشكاوى المقدمة بخصوص المعوقات التي تواجه الصادرات المصرية بالمواقع والمنافذا الجمركية، والتواصل الجاد والفعال مع المصدرين والمنتجين وحل  مشاكلهم وتقديم أوجه الدعم والمساعدة من خلال تيسير الاجراءات وحل المشاكل الجمركية وتذليل المعوقات التي قد تواجه قطاع التصدير في مصر .

اقرأ أيضا  أسعار الدواجن اليوم 8-5-2021 فى مصر

كما تختص الوحدة بالتنسيق مع وحدة دعم المستثمرين التابعة لوزارة المالية توحيدا للجهود الرامية الى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار بما يسهم في تحسين ترتيب مصر في تقارير ممارسة الأعمال الدولية وارتفاع تنافسية المصري دوليا.

وتختص الوحدة أيضا بالمتابعة الدورية لإجراءات التغلب على المعوقات والمشاكل التي تواجه المصدريت والتأكد من إزالتها واقتراح الأليات المناسبة لمنع تكرارها مستقبلا، والتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بمجال التصدير بما يحقق اهداف الوحدة.

كما تختص الوحدة بتأدية ما يسند إليها من أعمال أخرى، على أن تشكل الوحدة المنصوص عليها برئاسة الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة.

اقرأ أيضا  الضرائب: فرق دعم فني متنقلة لتوعية صغار الممولين بتقديم الإقرارات الإلكترونية

ويكون في عضوية الوحدة كلا من عمر أبو النور مدير ادارة البيانات بالمكتب الفني لرئيس المصلحة، وسمر محمود مدير ادارة البيانات بمكتب رئيس شئون المصلحة، وسماح عبدالعزيز مدير إدارة الشئون المالية بمكتب رئيس المصلحة.

كما تضم اللجنة كلا من على ابراهيم بجمارك دمياط، وأحمد الشهاوي بجمارك الصادرات الجوية، وياسر عبداللطيف بجمارك الدخيلة، وفؤاد عبدالرازق بجمارك الإسكندرية، علاوة على محمد محمود بجمارك القاهرة.

اقرأ أيضا  الجمارك: نظام التسجيل المسبق للشحنات على البضائع المشحونة قبل أول يوليو المقبل (مستند)

على أن يتولى رئيس الوحدة توزيع مهام واختصاصات الوحدة على اعضائها وله الاستعانة بمن يراه مناسبا لسرعة انجاز المهام.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد
string(157) "https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvaluegypt%2Fvideos%2F754345648579295%2F&show_text=false&width=560"

اقرأ أيضاً

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 8-5-2021

محمد مجدي 5:47 م, السبت, 8 مايو 21

«التموين» : طرح كحك العيد وأسماك مملحة في المجمعات الاستهلاكية

محمد مجدي 5:27 م, السبت, 8 مايو 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 8-5-2021.. وثبات عيار 21

عمر سالم 4:30 م, السبت, 8 مايو 21

رئيس الوزراء يتابع إجراءات الاستخدام الأمثل لمياه الصرف المعالجة بالمدن الجديدة

صفية حمدي 3:39 م, السبت, 8 مايو 21

المالية : الإصلاحات ساعدت الاقتصاد المصري على تمويل احتياجاته رغم التدهور العالمي

منى عبدالباري 12:29 م, السبت, 8 مايو 21

2800 جنيه ارتفاعا فى سعر الذرة الصفراء

الصاوي أحمد 9:42 ص, السبت, 8 مايو 21