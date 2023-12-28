«المالية» تُحصل ضريبة الأرباح الرأسمالية فى البورصة خلال الربع الثانى من 2024

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة المالية تقترب من تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأسهم والسندات عن عام 2023 خلال الربع الثانى من 2024، مؤكدة عدم تأجيلها سنة أخرى، لأن ذلك الإجراء يتطلب تعديلات تشريعية.

وأضافت المصادر أن الاجتماعات لا تزال قائمة بين وزارة المالية، ممثلة فى مصلحة الضرائب، وشركة مصر للمقاصة، بخصوص اللائحة التنفيذية التى ستحتسب على أساسها الضريبة على تعاملات الأسهم والسندات.

وأكدت أن إصدار اللائحة النهائية لن يكون قبل شهرين من الآن، مرجحة حدوث ذلك خلال شهر فبراير القادم.

وتحتسب الضريبة على صافى أرباح محفظة الأسهم بنهاية كل سنة ضريبية، وذلك بعد خصم رسوم السمسرة.

يذكر أنه تمت الموافقة على تعديلات من قبل مجلس النواب العام الماضي، إذ فرضت ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة %10 على %50 فقط من المكاسب المُحققة من بيع الأسهم فى الشركات المدرجة حديثًا، على أن تنخفض إلى %25 بعد عامين من تمرير مشروع القانون.

ويخضع أيضًا للضريبة على الأرباح الرأسمالية، الدخل المُحقق من استثمارات الشركات القابضة، وكل من صناديق رأس المال المخاطر، والاستثمار العقاري، ونظيره المباشر بنسبة تتراوح من 5 إلى %15.

كما شملت التعديلات أيضًا إلغاء الإعفاءات الضريبية على عوائد الأذون والسندات، والأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأذون والسندات.

وأشارت المصادر إلى وجود 3 نقاط خلافية فى هذا السياق، تتمثل فى طريقة احتساب تكلفة الفرصة البديلة، وقيمة التمويل، وأيضًا مصاريف ورسوم الخدمات المختلفة، والتى من ضمنها عمولات شركات السمسرة التى تتسم بالتفاوت وفقًا لاتفاق كل عميل مع شركة الوساطة فى الأوراق المالية، موضحة أنه ستحتسب من خلال عمليات اكتوارية ستُحدد متوسطًا يتم العمل من خلاله.